La Fiscalía evalúa apelar el fallo que dividió en dos la causa Huergo

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones se expidió sobre la causa de las facturas apócrifas, que tiene al empresario Matías Huergo como principal sospechoso y todavía detenido. Las dos cuestiones que debía resolver eran si la causa continuaba en el fuero federal o si pasaba una parte a la Justicia provincial, y si el acusado quedaba en libertad.

El fallo de la Cámara Federal de Salta - Sala I, conformada por Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Solá Espeche y Guillermo Elías, resolvió aprobar el pedido de incompetencia parcial solicitada por el juez Julio Bavio y no dar lugar al pedido de excarcelación solicitado por la defensa de Matías Huergo.

El órgano judicial determinó que compete a la Justicia Federal la investigación de los presuntos delitos vinculados al régimen penal tributario y al eventual lavado de activos, mientras que deben ser de resorte exclusivo de la Justicia local los "supuestos injustos de fraude a la administración pública municipal y provincial de Salta, las negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, peculado, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito".

Ante este fallo que divide la causa Huergo en dos. El Tribuno se comunicó con fuentes de la Fiscalía Federal, que comentaron que este fin de semana van a estudiar los fundamentos del fallo para ver cuáles serán los pasos que van a seguir. De apelar el fallo, la causa Arcadio tendría que ser evaluada por la Cámara Federal de Casación Penal. "La decisión de interponer el recurso ante Casación se va a definir la semana que viene", dijo la fuente consultada.

Ante la promoción fiscal de las acciones, el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, declaró su incompetencia parcial, tras considerar que algunos delitos analizados (fraude a la administración pública, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito) debían ser investigados por la Justicia provincial.

Sin embargo, la Fiscalía Federal sostiene que gran parte de las conductas delictivas que habrían llevado adelante las personas que están imputadas son "inescindibles de la asociación ilícita tributaria" que investiga la Justicia Federal.

También apunta que los delitos no pueden juzgarse en forma "independiente y aislada" sin el riesgo de atomizar la causa en perjuicio de la eficacia de la investigación, ya que no parece claro que los hechos por los que el juez se declaró incompetente "sean autónomos" de aquellos que aparecen relacionados al hilo conductor de la emisión de facturas apócrifas mediante la utilización de sociedades simuladas para defraudar el erario provincial y municipal.

"La resolución que dicta la Cámara Federal no explica lógicamente por qué no sigue en la Justicia Federal, cuando en realidad lo que se están investigando son fondos de la Nación que van a las provincias. La Municipalidad de Salta no tiene los suficientes ingresos para hacer las obras que hace. No es cuestión de recibir fondos y no rendir cuentas", expresó una fuente de la Fiscalía.

Rechazar la apelación

Durante la audiencia que se realizó el 7 de junio en la sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones, las defensas de Matías Huergo y Agustina Medrano de la Serna, como así también la de Aníbal Anaquín y Jorge Luis Bonifacio (todos involucrados en la causa de las facturas apócrifas) habían solicitado que se rechace el recurso de apelación del fiscal.

En aquel momento el fiscal federal Eduardo Villalba -quien expuso ante la Cámara- solicitó mantener la competencia federal. Esgrimió como argumento principal la “inescindibilidad de los hechos delictivos”. Consideró que resultaban imposibles de separar.

Finalmente, la Cámara decidió dar curso al pedido de incompetencia parcial que había realizado el Juez Bavio. “Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, confirmar la declaración de incompetencia parcial en razón de la materia para continuar investigando los delitos referenciados”, expresa el falló de la Cámara.

En tanto, la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos del fuero provincial, María Eugenia Guzmán, ya había devuelto el oficio y resolución remitidos por el juez federal Julio Bavio, vinculados con la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (Secsa-Arcadio), por supuesta infracción a la ley 24769”, en trámite en el Juzgado Federal 1. En ese momento la fiscal fundó la devolución en el hecho de que el pronunciamiento del juez Bavio, del 9 de mayo pasado y que declara la incompetencia parcial en la tramitación de la causa en cuestión, no se encontraba “firme y consentida”.

La causa Arcadio

La Justicia Federal y la AFIP llevan adelante la causa que investiga una usina de facturas apócrifas. Esta causa además comenzó a tener ramificaciones, ya que con archivos encontrados en las computadoras de Huergo y con el entrecruzamiento de llamadas que realizaba el empresario con distintos actores se comenzó a barajar la posible existencia de pago de retornos a funcionarios para el direccionamiento de obras para ser realizadas en la Municipalidad de Salta, Aguas del Norte y la Provincia.

Además, se estima que con todas estas jugadas se habría realizado una millonaria defraudación al Estado.