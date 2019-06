Reconstruyendo la imagen del general

Con barba, estatura media y con el cabello ondulado. Con un traje blanco del ejército, un sable sobre el lado izquierdo y los brazos cruzados. Así conoce la mayoría de los salteños a Martín Miguel de Gemes, pero ¿de dónde surge esta imagen del héroe gaucho?

Por los años en los que falleció el general, las máquinas de fotografía o daguerrotipo no existían. Según Leandro Plaza Navamuel, historiador salteño y autor de "Gemes. La acción de los salteños en la hazaña integracionista sanmartiniana", el rostro más conocido del general se logró gracias al trabajo del artista Eduardo Schiaffino, quien recuperó descripciones y parecidos de acuerdo al testimonio de descendientes de Gemes.

La imagen del patriota, casi de cuerpo entero, fue realizada por Schiaffino en 1902, 82 años después de la muerte del general y es preservada en el Archivo General de la Nación (AGN). Schiaffino compuso el rostro basándose en los relatos recopilados por Frías y en la imagen de un hijo. Pero además reunió a tres nietos del héroe, quienes posaron para el artista. De cada nieto tomó un detalle: la frente de uno, la nariz y boca del siguiente, y la barbilla y orejas del otro.

Esta imagen es la primera calificada como retrato auténtico del general por el Instituto Gemesiano y posteriormente, en base a esta obra de arte, se fueron realizando otras.

Plaza Navamuel destacó, en diálogo con El Tribuno, que la imagen que él mismo usó en su libro, fue tomada en base al rostro de uno de los bisnietos del general que se realizó en 1936, y que es muy poco conocida.

El historiador recordó que, por las épocas del general, a los retratos los hacían artistas muy bien pagos que trabajaban en la zona del Alto Perú o en Buenos Aires. De esa manera confirmó que no existen imágenes de Gemes, ni en sus épocas de adolescente, cuando estudiaba en el Ejército en el Río de la Plata, ni en su adultez, cuando la guerra y la gobernación de la provincia no lo dejaban alejarse del norte del país.

Por qué sin retratos

Leandro Plaza Navamuel destacó que la falta de retratos de Martín Miguel de Güemes se explica por dos razones. Una de ellas es que estas obras se realizaban en los centros urbanos del Virreinato y a elevados costos. En el momento en que Güemes estuvo en Buenos Aires no tenía más de 16 años y no contaba con fondos para este tipo de gastos. La segunda razón fue que, en su adultez, cuando ya pasaba los 30, el general estaba ejerciendo la gobernación de Salta y la defensa de la frontera norte, por lo que no disponía de tiempo para posar para un retrato.

