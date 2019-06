Diego Núñez, el hombre de los goles importantes en Central Norte, escribió su nombre en la historia del club de barrio norte porque sacó a relucir su estirpe de delantero y se convirtió en héroe al convertir los dos goles en la final con Guaraní Antonio Franco que coronaron campeón al equipo de Ezequiel Medrán.

El Nivi Núñez se convirtió en el jugador más valioso de la temporada, sin desmerecer el gran trabajo que hizo el plantel en el Regional Amateur.

“Estos son momentos únicos, uno no toma dimensión de lo que logró, estoy muy agradecido a este grupo de compañeros y al cuerpo técnico que me dio esta oportunidad”, expresó Núñez orgulloso en medio de los festejos.

El delantero cuervo jamás se imaginó todo lo que vivió Central Norte y la gran recompensa que tuvo su apuesta: “Vine con muchas esperanzas sin saber lo que sería de mi, pensé que tal vez iba a ayudar pero no me imaginé jugar y convertir tantos goles, todo esto es un sueño y el esfuerzo que hice valió la pena”, destacó el chaqueño, quien marcó 13 goles en el torneo.

El hombre de los goles importantes en Central Norte se tomó algunos segundos para recordar cómo fue su arribó al cuervo: “Demoraron mi pasaje porque parecía que venía otro delantero, fue duro ese momento, sabía que se podía caer esta oportunidad y viajé en silencio. Estoy agradecido a los que confiaron en mi y a toda la gente que no confió. Todo se puede con esfuerzo, soy parte de un grupo que trabajó muy bien y partido a partido fue mejorando, aporté mi granito de arena”, dijo con humildad el delantero azabache.

Diego Núñez deberá agregarle a su curriculum como profesional una nueva estrella, quizás una de las más valiosas: “Es mi quinto ascenso y me siento muy un afortunado por eso, como se dice en el fútbol ‘el que viene es el mejor’ y para mí es este. Hoy lo disfruto, nunca me imaginé en un club tan popular como Central Norte. Va a quedar en la retina de mis mejores momentos”, concluyó el delantero más valioso de la temporada.