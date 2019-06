Para el Gobierno, en 15 días se sabrán las causas del apagón y "no hay posibilidad de que se repita"

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, anunció que en 15 días se sabrán sus causas del apagón y en base a ello se determinará qué "resarcimientos deben pagarse". Además aseguró que hay "cero" posibilidad de repetición de un fenómeno como el de este domingo.

"De cero a diez, hay cero posibilidades que vuelva a repertirse. No tiene que volver a repetirse", sostuvo sobre el apagón que afectó a la mayor parte del país, a Uruguay y al sur de Brasil.

"Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar", apuntó en declaraciones a la radio La Red. El funcionario explicó que las empresas de distribución de energía tienen que brindar "en 72 horas" información de "cajas negras eléctricas" que contienen "miles de datos de cada transacción que estaban dando".

"Con la información, (la administradora del sistema eléctrico) CAMESA va a realizar el estudio" para establecer las causas y "en 15 días vamos a saber qué ha sucedido", afirmó.

"Las empresas tienen que presentar los informes y veremos qué ocurrió porque los resarcimientos deben pagarse. Depende qué ocurrió", subrayó antes de indicar que "las inversiones que se han realizado en estos tres años fueron muchas y muy cuantiosas".

"Cuando recibimos el gobierno, la medida era del 1,5 por ciento y los estándares internacionales hablan del 10 por ciento y hoy en el día pico estábamos en el 15 por ciento de reserva", detalló

"Antes se cortaba la luz porque faltaba y hoy porque hubo un suceso de eventos pero que aún no sabemos la causa", afirmó.

Sobre lo ocurrido en la víspera, explicó que "el problema de produjo en el tramo de transporte entre Yacyretá y Salto Grande" y se tardó "14 horas y media para tener el país reconectado".

"Hubo una falla en el litoral en un momento en el que el sistema estaba recibiendo mucha energía", explicó, y agregó que era "imposible" recibir un alerta.

"Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema, es imposible haber tenido una alerta porque no hay intervención humana, lo hacen las computadoras", puntualizó el secretario de Energía. Fuente: Ambito.com