Los Pumitas quedaron sin final en el Mundial

El seleccionado argentino de rugby M-20, Los Pumitas, no pudo con la potencia de su par de Australia, que le ganó finalmente por 34 a 13, en una de las semifinales del Mundial de la categoría, que se lleva a cabo en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El equipo albiceleste, de esta manera, disputará este sábado el tercer y cuarto puesto de la clasificación, a partir de las 13, ante su par de Sudáfrica, que a segunda hora perdió la restante semifinal contra Francia, por 20 a 7. La definición por el título la protagonizarán también el sábado, pero a las 15.30, Francia (campeón defensor) y Australia.

Los Pumitas realizaron un buen primer tiempo, quedando a tiro de un equipo australiano que fue más potente y logró irse en ventaja por 17 a 13.

En el segundo período, el conjunto argentino sintió un notable declive no solo en el funcionamiento sino también en el aspecto físico, lo que le permitió a los Wallabies Junior imponerse sin sobresaltos y apoderarse del primer pasaje a la final del Mundial.

En partido que sirve para clasificar del quinto al octavo lugar, Gales derrotó ajustadamente a Nueva Zelanda, por 8-7, también en Rosarino, mientras que en las instalaciones del club Old Resian, Italia superó a Escocia (26 a 19) y Georgia a Islas Fiji (12 a 8).