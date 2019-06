Jugó en Argentina y llegó a las Ligas Mayores de Béisbol

El año pasado, los medios centroamericanos preguntaban en sus portales: “¿Por qué Yennier Cano juega en Argentina?”. Este beisbolista cubano de 25 años era pretendido por los Boston Red Sox y New York Yankees; sin embargo, el pitcher estaba en Cóndores, la franquicia de Arias de Córdoba. Hoy, casi un año después, el pelotero logró su cometido y llegó a las Ligas Mayores tras firmar para los Twins de Minnesota.

Hay una razón por la cual Cano se subió al montículo en tierras cordobesas: necesitaba cumplir los requisitos exigidos por la Oficina del Comisionado del Béisbol para ser agente libre y negociar su contrato. Días atrás firmó por un bono de 750.000 dólares y se transformó en el primer jugador en haber disputado la Liga Argentina de Béisbol (LAB) que desembarca en las Ligas Mayores, la mejor competencia del mundo.

A través de la historia, llegar a Estados Unidos no es un paso sencillo para los peloteros de la isla, debido al conflicto comercial, económico y financiero denominado “bloqueo a Cuba”. Por eso, muchos de los que pretenden arribar a las MLB, deben huir de su país de origen, muchas veces en embarcaciones ilegales o a través de traficantes. El costo emocional suele ser muy caro, porque una vez que deciden regresar, no tienen derecho a hacerlo.

A fines del año pasado, después de tres años de negociaciones, la MLB y la Federación Cubana firmaron un pacto que permitía a los cubanos radicados en la isla firmar legalmente para jugar en equipos estadounidenses, a cambio de que las Ligas Mayores paguen a la Federación una tasa de liberación de entre un 15 y un 25 por ciento del contrato de cada jugador, por los derechos de formación.

Tras el acuerdo, Cuba liberó a 34 peloteros, pero el sueño americano se transformó en pesadilla en abril de este año, cuando el Gobierno estadounidense bloqueó el convenio “por considerar que beneficia al Ejecutivo de Cuba y no a los deportistas”, expresaron.

En el caso del lanzador Cano, este jugador que pasó por Cóndores fue declarado agente libre y el viernes estampó su firma con los Twins de Minnesota.

El 25 de marzo se presentó a un showcase (evento deportivo al que llegan jóvenes con talento) de la Universidad de Miami y allí mostró su recta entre 93 y 97 millas, además de una slider a 86 millas. Sus condiciones fueron suficientes para seducir a las autoridades del equipo de Minnesota.



Su paso por la LAB

Cano debutó en la Liga Argentina de Béisbol el 2 de septiembre pasado, cuando Cóndores venció 4 a 1 a Pumas. Ese día tiró dos innings, ponchó a cuatro jugadores y no permitió ningún hit en contra.

Terminó su participación en la franquicia cordobesa, que después finalizó subcampeona, con un juego salvado y no pudo disputar ningún encuentro ante los tres equipos salteños.

Cabe recordar que Cano jugó tres temporadas con Tigres de Ciego de Ávila, en la Serie Nacional Cubana, y fue campeón con ese equipo en las ediciones 54 y 55, mientras que en mayo de 2016 pidió su baja, con el firme objetivo de llegar a las Ligas Mayores.

Los Gauchos, con mayoría en la LAB

El 75% del plantel que va a jugar los Juegos en Lima disputó la Liga Argentina.

En menos de tres meses se llevará a cabo la tercera temporada de la Liga Argentina de Béisbol, la competencia que llegó para profesionalizar la disciplina en este país y, pese a ser reciente, ya se puede observar la cosecha en una tierra fértil porque el 75% de los jugadores que integran la Selección argentina disputó la LAB.

Rodrigo Bruera, Ezequiel Cufré, Diego Echeverría, Miguel García, Guido Monis, Lucas Ramón, Federico Robles, Agustín Tanco, Federico Tanco, José Gerez, Jacinto Cipriota, Mauricio Costa, Federico Gómez, Exequiel Talevi, Agustín Tissera, Mauro Schiavoni, Lucas Montalbetti y Eduardo Zurbriggen son los 18 jugadores que tienen experiencia en la Liga Argentina y conforman el plantel de Los Gauchos, que entre el 29 de julio y principios de agosto disputarán los Juegos Panamericanos en Lima, la capital de Perú.

La mitad de esos peloteros son representantes salteños y jugaron en Infernales y Águilas, las franquicias de Popeye y Cachorros, respectivamente.

Cabe recordar que este año también se sumará a Vikingos, el equipo que representará a Cerveceros y que contará con la presencia del pitcher Echeverría.

Los cordobeses Federico y Agustín Tanco más Rodrigo Bruera fueron compañeros, en Cóndores, de Yennier Cano, el cubano que días atrás firmó su contrato con los Twins de Minnesota y jugará las Ligas Mayores de Béisbol en EEUU.