Hay consenso para que siga Medrán

El día después del ascenso de Central Norte al torneo Federal A y con más calma por el indescriptible festejo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por tamaño logro, ya se comenzó a hablar sobre si el DT Ezequiel Medrán se quedará para dirigir en la competencia que se pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre.

Desde la dirigencia se anticipó que hay consenso para acordar la continuidad de Medrán, quien el jueves viajará rumbo a Rafaela para tomarse unos días de descanso.

La comisión directiva que encabeza Héctor DeFrancesco se mostró conforme con el trabajo del entrenador que llevó a conseguir un anhelo que se venía negando desde cinco años atrás.

El ingeniero Leandro Martín Etchezar, vicepresidente del cuervo, fue uno de los que se animó a dejar algunos conceptos sobre el futuro. “Sabemos que lo que viene va a ser duro. El formato del nuevo torneo es complicado por cómo tendremos los viajes. Yo creo que este equipo es una buena base para trabajar”, contó el directivo.

Y para Etchezar, el logro conseguido, significó mucho desahogo. “Yo creo que es lo que se merece mucha gente que trabajó. Que no se notaba pero así es el fútbol. Hay mucha gente que trabajó para esto y me pone muy contento. Sabés que hay personas que dejaron el alma para que esto salga y era muy injusto por todo lo que venía pasando y de perder dos finales”, declaró.

Sobre la responsabilidad del dirigente y más en una institución como el club azabache, reconoció: “Central Norte es un monstruo que te come, pero lo bueno del grupo que está ahora, es que cuando más complicada se pusieron las cosas nos unimos y eso se notó. Si te fijas el grupo de trabajó es compacto. No vas a escuchar nada que salga afuera del grupo. Eso creo que es muy importante como dirigente, sabés que el tipo que está al lado tuyo te va a bancar, te va a defender y no va a decir nada que no tenga que decir”.

Etchezar habló de la convocatoria de la gente. “Impresionante. Ver al Martearena de un solo equipo de Salta, que es su equipo, es algo que se vive acá, se vive en Central Norte”, describió.