Llamaron a dejar atrás “los resentimientos y la tristeza” en el homenaje a Güemes

Los actos centrales por los 198 años del paso a la inmortalidad del general don Martín Miguel de Güemes estuvieron signados por una fuerte sensación de saber que su reconocimiento se expande cada año más lejos de Salta.

Las actividades se iniciaron ayer a las 9 en la Catedral Basílica, donde las autoridades presentes participaron de la ceremonia en el Panteón de las Glorias del Norte.

A primera hora de la mañana, el gobernador Juan Manuel Urtubey colocó una ofrenda floral en la Catedral Basílica, lugar donde descansan los restos del héroe gaucho. Posteriormente se realizó la invocación religiosa, que estuvo a cargo del arzobispo de Salta, Mario Cargnello.

Desde la Catedral, el mandatario se trasladó a caballo hasta el monumento al General Güemes, donde se realizó el acto central y el desfile con la participación de civiles, instituciones educativas, intermedias, Fuerzas Armadas, de seguridad y los miles de gauchos que representan a fortines locales y de otras provincias argentinas, y, como sucede cada año, cada vez son más las academias de baile de todas las provincias.

Junto a Urtubey estuvieron el vicegobernador, Miguel Isa; el ministro de Salud, Roque Mascarello; el intendente capitalino, Gustavo Sáenz; el ministro de Gobierno; Marcelo López Arias; el comandante general de la V Brigada de Montaña del Ejército Argentino, Mariano Castelli; el presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, Mashur Lapad; entre otras autoridades.

Tras la rutina protocolar llegaron los discursos, que este año tuvieron a la coyuntura electoral como nota de color.

El capellán del Ejército, Enrique Talló Figueroa, habló de la “grieta” y de que “es hora de dejar los resentimientos y las tristezas”, dijo el religioso. Habló de la “belleza”, que es “la que salvará al mundo. Porque la belleza es verdad y es ética, y es lo que tenía Güemes. Él nos guía a la unidad y nos respeta la dignidad”, dijo el capellán con cierto aroma de campaña.

En tanto que el presidente de la Agrupación Tradicionalista de Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, también habló de “superar la grieta”. Dijo que hoy la lucha no es violenta, sino que es “un lucha de ideología”. Habló de la importancia de los “valores” de la honestidad, de la esperanza y del trabajo. “Nuestro norte debe ser la vida en base a nuestras tradiciones”, dijo en seco, y de alguna manera su discurso hizo entender que no hay mejor gobernante que un gaucho. Por último, agradeció a Urtubey, a modo de despedida, su acompañamiento en los desfiles cabalgando como uno más de ellos.

Tras las arengas discursivas, fue la escuela 4007 Martín Miguel de Güemes la que abrió el tradicional desfile, cada año con más participantes.

Escolares y docentes de escuelas públicas acompañados por los padres que filman y sacan focos con sus celulares; asociaciones de pueblo originarios como la de Copleros Coyas de Salta y Jujuy o la de Severo Báez; academias de danzas folclóricas que vienen desde Mar del Plata, Córdoba, La Rioja y Jujuy; gente simple que se lleva la mano al corazón llorando con su paso como los integrantes de la Agrupación Cultural Macacha Güemes, de la ciudad de Mar del Plata; o las parejas de baile que llegaron del Fortín Güemes de Comodoro Rivadavia; son algunos de los ejemplos de admiración por el Héroe Gaucho.

El Regimiento de Granaderos a Caballos fue la sensación de la jornada. La Fanfarria del Alto Perú, con el escuadrón del Alto Perú, conformaron una columna de 100 granaderos montados en sus caballos que se detuvieron frente a los palcos y entonaron la Marcha de San Lorenzo. Fue el momento más emotivo. Hasta el querido amigo Lucio Rojas estaba inundado en llanto. “Es el más emocionante desfile que he vivido”, le dijo a El Tribuno.

Otro momento de altas sensaciones fue el paso de los excombatientes del conflicto bélico en las islas Malvinas.

Los Infernales no se quedaron atrás y fueron la gran atracción de los cientos de turistas que llegaron hasta el monumento. Este año hubo como nunca una concurrencia masiva en toda la zona.

Tras el paso de las fuerzas de seguridad y armadas, Urtubey montó su caballo y realizó su última pasada como gobernador, algo que tiene como marca registrada. Ahí comenzaron los cientos de gauchos a honrar a su héroe, con sus sombreros en alto y con los corazones abiertos.