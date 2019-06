Hallaron el cuerpo de una mujer dentro de un contenedor de basura

El cuerpo sin vida de una mujer joven, con una bolsa en la cabeza, fue encontrado esta mañana en plena vía pública y a metros de un contenedor de residuos en el barrio porteño de Colegiales.

El hallazgo, por parte de un vecino de la zona, se produjo alrededor de las 7:00 en Céspedes al 2900, de esa zona del norte de la Ciudad, informaron fuentes policiales.

Se trata de una mujer de entre 25 y 30 años, que se encontraba envuelta de una frazada, mientras que tenía colocada una bolsa en la cabeza, y que por el momento no había sido identificada.

Se estima que el deceso, cuyas causas tampoco se habían establecido aunque las sospechas apuntan a que pudo haber sido asfixiada, se produjo hace varios días, ya que el cadáver se encontraba en proceso de descomposición.

La mujer se encontraba vestida con una calza y una campera de color negro, y zapatillas blancas, estaba aseada y no parecía tratarse de una persona en situación de calle.

Las primeras hipótesis señalaban que la víctima fue asesinada en otro lugar y llevada al sitio en el que fue encontrada.

En el caso tomó intervención personal de la comisaría comunal 13 C y la división Criminalística de la Policía de la Ciudad, que preservó el lugar y se abocaba a la búsqueda de evidencias, mientras comenzaron a analizarse las cámaras de seguridad de la zona.