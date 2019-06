Iglesias, una de las prioridades en Central Norte     

Todo es muy reciente. Todavía perdura la algarabía en Central Norte por la obtención del merecido título en Regional Federal Amateur, pero a la vez comenzaron sonar los nombres que continuarán ligados al cuervo para jugar el Federal A.

Matías Iglesias, figura en la final con Guaraní y uno de los jugadores más regulares de la campaña, es uno de los nombres con mayor consideración para afrontar lo que viene.

El volante central cuenta con el consenso del cuerpo técnico y los dirigentes para seguir ligado a la institución. Inclusive, Iglesias sería uno de los jugadores que tendría contrato profesional siempre y cuando arregle su continuidad, aunque todo indicaría que no habrá ningún inconveniente.

Mauricio Pegini es otro de los referentes que continuaría vistiendo los colores azabaches. El arquero, uno de los puntales del equipo en el ascenso, se ganó la confianza del técnico y forma parte en los planes del nuevo proceso.

No es un dato menor que Pegini se ganó un lugar, porque Ezequiel Medrán (exarquero) de estas cosas sabe, y mucho.

Otro de los jugadores que interesa es Patricio Krupoviesa, uno de los hombres más regulares en la defensa junto a Federico Rodríguez a lo largo del torneo.

En la lista de pretendidos también está Lucas Quiroz, quien ya manifestó su interés por permanecer a la institución pero no depende exclusivamente del hábil volante porque su pase pertenece a Atlético de Rafaela.

Además, el Toro Quiroz deberá pasar por el quirófano y ser operado de los meniscos.

Similar en el caso de Ronaldo Martínez, otras de las apuestas de Medrán, quien en los próximos días retornará a Cerro Porteño (Paraguay), club al que pertenece para analizar los pasos a seguir.

Otro de los jugadores que tiene muchas chances de formar parte del plantel que competirá en el Federal A, es Fabricio Reyes, el máximo goleador de Central Norte. El delantero quiere seguir vinculado en el club en el cual es muy querido.