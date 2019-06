Hipotecados UVA convocan a un nuevo banderazo

Sin ninguna respuesta clara hasta el momento, los hipotecados UVA realizarán mañana un banderazo en su eterna lucha por obtener una solución al incremento de las cuotas. El encuentro tendrá lugar desde las 11 de la mañana en la plaza del Desarrollo Urbanístico El Huaico, zona norte de la ciudad. Con el hashtag “vivienda si negocio no”, el reclamo es uno más de los que se realizan en diferentes provincias del país donde numerosas familias afirman haber sido engañadas por un tipo de crédito que con el paso del tiempo se hace insostenible. Los más perdjudicados fueron aquellos que tomaron un crédito a través de Procrear para poder llegar a la vivienda propia a través de los Desarrollos Urbanísticos como así también para quienes decidieron construir de manera particular las viviendas.

“Las cuotas subieron más de un 50 por ciento. Familias que comenzaron pagando 8 mil pesos al día de hoy ,y a dos años después de haber obtenido el crédito, están pagando 16 mil pesos y en otros casos más plata”, expresó a El Tribuno uno de los perjudicados por este sistema.

El comunicado:



El Colectivo de Hipotecados UVA Salta, autoconvocados. Invitan este jueves 20 de junio del 2019, a horas 11:00 a todas las familias hipotecadas uva, que quieran compartir mate y el banderazo, en la plaza interna del Desarrollo Urbanístico de HUAICO. Durante esta semana el gobierno público en todos los medios nacionales la nueva apertura de líneas de PROCREAR, mediante el crédito basado en UVA.

En el cual se promueven sistemas de protección relativas a los nuevos tomadores, abandonando a las familias que ya se encuentran con el crédito.

De esta manera se sigue insistiendo con un sistema que además de no brindar ningún tipo de previsibilidad a la familia que solo desea acceder a su vivienda única, solo se convierte en viable para las entidades bancarias, asfixiando a las familias cada vez más, mediante un sistema que se actualiza día a día acorde a la inflación, y además actualiza el capital adeudado, haciendo imposible saber no solo cuanto se terminara pagando el crédito, sino que no permite conocer cuando se terminara pagando la vivienda. Vivienda que esta hipotecada en poder del banco hasta tanto se finalice de pagar la totalidad del crédito.

Por todo esto, las familias del colectivo en todo el país, unidas dicen:... ¡¡¡Basta!!!, abrazadas en la bandera en la espera de que el derecho garantizado por la constitución a la vivienda única familiar no sea una trampa definitiva que acabe con estas.