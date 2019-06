Crimen de Cintia Fernández: Presentaron fotos comprometedoras

Para contrarrestar los dichos de Condorí respecto a su último contacto con Cintia, la madre de la joven presentó el jueves unas fotografías que ambos se tomaron durante un viaje a Salinas Grandes y Purmamarca, en Jujuy, durante Semana Santa en 2011. A pedido de la defensa del imputado los jueces no hicieron lugar a esta prueba por considerarla "extemporánea".

"Estas fotos no fueron presentadas antes porque Ana (madre de Cintia) recién las encontró ahora", explicó a El Tribuno el querellante Pedro García Castiella. El abogado lamentó la decisión del tribunal, porque a su juicio esto reforzaría con más fuerza la teoría de que Condorí fue el autor del homicidio.

"En 2011 la Semana Santa fue del 17 al 24 de abril, lo que confirma que Condorí mintió cuando declaró que su relación con Cintia terminó el 11 de ese mes", apuntó. García Castiella refirió que este es otro elemento que demuestra que la versión del expolicía "hace agua por todos lados", y remarcó que "los testimonios que hemos escuchado a lo largo del juicio son más que evidentes en ese sentido".

El penalista subrayó que "no es casual que tres testigos hayan terminado detenidos por falso testimonio, y que dos de ellos sean policías". Interpretó que detrás del asesinato de la joven "hubo todo un entramado orquestado desde las altas esferas de la Policía, y quizás más allá, para amparar, proteger y lograr la impunidad del asesino".

Respecto a los móviles del crimen, García Castiella manifestó no tener duda de que Condorí mató a Cintia por celos. "No olvidemos que la junta de psicólogos y psiquiatras determinó que este hombre tiene el perfil de un celópata y una persona con esos rasgos es capaz de cualquier cosa", apuntó.

También el letrado subrayó que desde las distintas esferas policiales se trató de desviar el curso de la investigación. "No es casual que ellos hayan instalado la teoría del suicidio". En ese sentido se refirió a la sospechosa intervención de la División Trata de Personas, donde Condorí cumplía funciones. "¿Alguien de la Policía puede explicar qué hacia esta unidad investigando un homicidio, como lo manifestó el propio Calixto Mamaní?", preguntó el abogado de la familia Fernández.

Otro dato que no deja de llamar la atención es el hecho de que Condorí no era un personal jerárquico de la fuerza, sino un suboficial de rango inferior que durante su paso por la Brigada de Investigaciones se desempeñó como chofer. El interrogante que se plantea es: ¿Por qué sus jerarcas, como el caso de la comisaria Núñez, habrían querido protegerlo? "Quizás lo hicieron porque conocía cosas non sanctas o algunos le debían favores", deslizó García Castiella.

Frente a lo expuesto, el abogado sostuvo que es probable que el caso Cintia Fernández no termine con el fallo del 6 de junio. "Yo no descartaría que se haga otro juicio para esclarecer esta maniobra y que otras personas caigan por encubrimiento", sentenció.