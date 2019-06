Benedetto: "Cuando no es, no es"

Darío Benedetto, quien contó hoy frente a Tigre con al menos cuatro situaciones claras de gol, pero no pudo convertir, lamentó la falta de puntería lamentó la derrota con una sencilla frase: "cuando no es, no es".

"Que se le va a hacer, son posibilidades desperdiciadas. Estábamos jugando bien en el primer tiempo, generando situaciones, una pelota en el palo, otra en el travesaño", sostuvo el "Pipa" en declaraciones televisivas desde el campo de juego.

Más allá de la derrota, para Benedetto Boca "dejó una buena imagen", aunque remarcó que "hay muchas cosas que corregir futbolísticamente".

Y agregó: "No digo que el resultado sea injusto, porque Tigre hizo un buen partido y aprovechó las ocasiones que tuvo. Nosotros no aprovechamos y lo pagamos caro".

Benedetto, implacable en el pasado, atraviesa una racha negativa: en esta ocasión pegó un tiro en el palo, un cabezazo en el travesaño, erró un gol abajo del arco y el arquero Gonzalo Marinelli le tapó un disparo lanzado desde la puerta del área.