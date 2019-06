Medrán podría poner en la final el once ideal de Central Norte

Ezequiel Medrán tuvo un paso a paso muy complicado en Central Norte a lo largo del torneo Regional Amateur, donde puso a prueba sus capacidades como técnico superando con éxito las adversidades, logró meterse en la final y definirá el ascenso al Federal A con Guaraní Antonio Franco de Misiones.

No fue fácil para el técnico cuervo llegar a esta instancia, sobre todo porque las lesiones se convirtieron un karma, porque solo pudo repetir el once titular ideal en una oportunidad en todo el torneo.

La primera idea de Medrán en cuanto a nombres se hizo esperar y recién la pudo plasmar frente a Atlético Mitre en la séptima fecha de la fase de grupo, al golear por 6 a 0.

El entrenador de Central Norte tuvo que transitar un largo proceso de reconstrucción permanente en el equipo, hasta que finalmente logró su objetivo, pero lamentablemente solo duró un partido.

Las continuas lesiones obligaron al DT azabache a cambiar al menos un nombre por partido, hasta que logró restablecer nuevamente su formación ideal.

Ezequiel Medrán volvió a poner en cancha su alineación preferida en el play-off de ida frente a Cuyaya de Jujuy, que terminó en victoria por 3 a 0.

Justamente, en esta instancias decisiva fue cuando la defensa de Central Norte comenzó a consolidarse, convirtiéndose en uno de los puntos más altos que tiene el equipo (Beterette, Rodríguez, Krupoviesa y Buruchaga). Claro, no puede pasar desapercibida la figura de Mauricio Pegini (en duda para la final de ida), el encargado de custodiar los tres palos en el cuervo.

Los dolores de cabeza más grandes para Medrán se produjeron en el mediocampo: se cayeron hombres fundamentales y las continuas bajas obligaron al técnico a improvisar.

Una de las ausencias más notorias fue la de Marcos Valsagna, quien superó un desgarró que lo dejó fuera de competencia más de cuatro semanas. El volante por derecha azabache está recuperado y podría retornar a la titularidad frente Guaraní, aunque la falta de ritmo futbolístico le juega un poco en contra.

Sin lugar a dudas, la baja más sensible en Central Norte se produjo en el sector izquierdo del mediocampo: Lucas Quiroz, el hombre encargo de generar juego, sufrió una ruptura de meniscos, que en primer momento lo había dejado fuera de carrera.

Una vez que le confirmaron el diagnostico al Toro Quiroz, optó por regresar a su ciudad natal (Rafaela), donde hizo gran parte de su recuperación.

La buena evolución que tuvo el volante cuervo en su rodilla derecha, le posibilitó reincorporarse al plantel con la esperanza de formar parte del la final.

Está claro que Quiroz debe pasar por el quirófano, pero tuvo una gran evolución y trabajó la semana pasada a la par de sus compañeros. Eso sí, se notó que físicamente no está en plenitud, pero está para jugar.