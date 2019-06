Argentina: a ganar y esperar una “mano” cafetera para clasificar

La Selección está obligada a vencer el domingo a Qatar para no quedarse afuera. Acá, todas las combinaciones.

Tras el empate que llenó de dudas e incertidumbres a la Selección argentina, emergió el “déjá vu” del Mundial de Rusia, donde la goleada inapelable sufrida a manos de Croacia dejó al elenco albiceleste a la espera de un triunfo y de una mano milagrosa (en aquel caso de los croatas ante Islandia) para clasificar a la fase final.

Salvando las distancias, no hay grandes diferencias hoy con aquella situación adversa, ya que aún un hipotético triunfo ante Qatar el domingo, a las 16, en Porto Alegre, no le asegura en un ciento por ciento la clasificación al elenco albiceleste, ya que estará sujeto a un empujoncito, esta vez de Colombia, para evitar ingresar en tercer lugar, lo cual hoy por hoy no le asegura meterse como mejor tercero a la Selección.

Los “fantasmas” sobrevuelan y la Argentina está obligada a vencer al conjunto asiático, que demostró ser duro en la Copa, para no armar la valija en primera ronda.

En resumen: el equipo de Scaloni, en caso de ganar, se meterá en cuartos de manera directa siempre y cuando Colombia -ya clasificado- gane o empate contra Paraguay. En caso de vencer los guaraníes, Argentina invariablemente quedará tercero aún ganando, y habrá que esperar si sus 4 puntos le terminan alcanzando para erigirse como uno de los dos mejores terceros. Y en caso de empatar o perder, se despedirá de la Copa.