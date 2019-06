Messi: "Sería una locura no clasificar"

Lionel Messi afirmó que deben "seguir buscando el equipo y mejorar", aunque admitió que "no hay tiempo" porque solo queda un encuentro en el Grupo B y sería "una locura" no poder clasificar a cuartos de final de la Copa América 2019.

"Tenemos que ir a ganar el próximo. Sin dudas que tenemos que seguir buscando el equipo, mejorar y no hay tiempo porque es un partido y depende de nosotros. Es un poco frustrante, pero tenemos que seguir creciendo dentro de lo malo, tenemos que ganar un partido en el grupo", remarcó en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el rosarino reconoció que vio un vestuario "dolido" porque sabían que tenían "que ganar". "Lo vimos cerquita por momentos, pero estamos convencidos de ir a ganar el partido que nos queda, tenemos que ganarlo porque si no es muy difícil", agregó en rueda de prensa.

Messi, autor del gol del empate de penal, recordó otros encuentros donde estuvieron contra la cuerdas por la clasificación (ante Ecuador en las Eliminatorias pasadas y Nigeria en el Mundial de Rusia 2018) y se mostró confiado en conseguir ese primer objetivo.

"Sería una locura que no podamos pasar de grupo cuando son prácticamente tres de cuatro los que clasifican. Estamos pasando por un momento complicado pero estamos confiados", indicó.

Sobre el análisis del juego ante Paraguay, explicó: "Cuando logramos empatar quizás fue cuando estábamos metiendo más gente en el aire, habían hecho cambios para defender el empate, justo nos agarró la jugada del penal y quedábamos descompensados en el medio, pero ese fue el momento donde podíamos darlo vuelta. Cremos la sensación de peligro al meter más gente ahí".

Además, el futbolista que cumplirá 32 años el próximo 24 de junio, habló sobre la charla del martes junto a todo el grupo de jugadores y cuerpo técnico.

"Fue un charla para bien del grupo, para seguir creciendo, porque sabíamos que hoy nos jugábamos muchísimo, no pudimos tener la victoria que queríamos pero todo lo que se hace es para buscar el objetivo", cerró.