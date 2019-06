Los estrenos que se vienen en Netflix para Julio

El mes de julio no será uno más dentro de Netflix debido a que será el periodo en el que se producirá el estreno de diferentes producciones.

Y a través de su canal oficial en YouTube, la plataforma de streaming, adelantó todos los títulos que se sumarán a los catálogos durante el séptimo mes de este 2019.

Series

Designated Survivor: 60 días. Estreno: 1° de julio.

Rupaul's Drag Race: temporada 10. Estreno: 1° de julio.

Stranger Things 3. Estreno: 4 de julio.

Los 3 de abajo: Relatos de Arcadia: parte 2. Estreno: 12 de julio.

La casa de papel 3. Estreno: 19 de julio.

Saint Seiya: Los caballeros del Zodiaco. Estreno: 19 de julio.

Queer Eye. Temporada 4. Estreno: 19 de julio.

Workin' Moms. Temporada 2. Estreno: 25 de julio.

Orange is the new black. Temporada 7. Estreno: 26 de julio.

Sugar Rush. Temporada 2. Estreno: 26 de julio.

Películas

Réquiem por un sueño. Estreno: 1° de julio.

Tres reyes. Estreno: 1° de julio.

Blade Runner: the final cut. Estreno: 1° de julio.

Reunión familiar. Estreno: 10 de julio.

El secuestro de Stella. Estreno: 12 de julio.

4 latas. Estreno: 12 de julio.

Obsesión secreta. Estreno: 18 de julio.

Otra vida. 25 de julio.

Amigo de armas. Estreno: 26 de julio.

Sing ¡ven y canta! Estreno: 28 de julio.

Operación hermanos. 31 de julio.