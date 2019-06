"En las próximas horas habrá otra imputación muy importante"

Abel Cornejo, procurador general de Salta, molesto volvió a cambiar a los fiscales encargados del caso Jimena Salas. La idea es agilizar la causa donde se investiga un presunto femicidio contra la vecina cruentamente asesinada con más de 40 puñaladas en su casa del barrio San Nicolás de Vaqueros, en el 2017. Hace menos de un mes había reemplazado a los fiscales Pablo Paz y Rodrigo Miralpeix por Pablo Rivero y Ramiro Ramos Ossorio; ayer anunció que los nuevos investigadores son Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt.

"Yo di una orden concreta y no se cumplió. A mí me parece que la persona detenida -por Sergio Vargas- es un cómplice secundario. En las próximas horas habrá otra imputación importante que es donde queremos llegar", le dijo a El Tribuno el procurador. "La persona que está detenida habría oficiado de campana, tiene antecedentes penales importantes. Nosotros creemos que en el hecho -crimen de Salas- intervinieron por lo menos tres personas", agregó.

"Bajo mi responsabilidad es que vamos a probar con dos nuevos fiscales. Es otra de las políticas de Estado de la Procuración. Un asesinato de estas características, que parecería haberse naturalizado, es un crimen aberrante. Que a una mujer la asesinen de 41 puñaladas o más no podemos saber con exactitud por qué tuvieron la peregrina idea de cremar el cuerpo a las 24 horas de ocurrido el suceso, es un hecho aberrante", apuntó Cornejo.

Para el jefe de los fiscales, se trata de un "femicidio típico" donde habrían actuado al menos tres personas. Vargas sería el que ofició de campana, y resta saber quién es el autor intelectual que mandó a un presunto sicario para matar a Salas. Para el exmagistrado, el caso de Jimena se asemeja con el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en su casa de un barrio privado en Pilar, el 27 de octubre de 2002.

Algunos de los datos reveladores que el procurador manifestó y hasta el momento no habían salido a la luz tienen que ver con la hipótesis de que Jimena Salas haya sido drogada antes del crimen. "No es que la víctima no haya podido defenderse, pasa que no se defendió. Al haber cremado el cuerpo no sabemos si ella fue sujeta a determinada droga que le hayan inyectado para doblegar su voluntad".

"En el cuerpo había heridas profundas que fueron provocadas con dos elementos cortantes: uno de mayor espesor y grosor que el otro. No tenía marcas en los brazos o manos, entonces no es descabellado pensar que le introdujeron alguna sustancia para someterla", apuntó.

Otro de los datos importantes tiene que ver con la participación de las hijas de la víctima y el exviudo. "Cuando el padre -por Nicolás Cajal- dijo que encontró el cuerpo de Jimena tendido al lado de un charco de sangre, una de ellas -de las nenas- no estaba encerrada -como se dijo, que las niñas estaban en el baño-, tenía una zapatilla manchada con sangre. Es decir, vio cuando mataban a su madre".

"Es un caso donde cualquier cambio que tenga que hacer, siempre será poco al lado de lo que la causa significa en sí", sostuvo Abel Cornejo en diálogo con El Tribuno. Jimena Salas fue asesinada en su casa de Vaqueros el jueves 27 de febrero de 2017, a plena luz del día.

Vargas habría estado preguntando por Jimena

Ayer familiares y amigos del imputado pidieron por su liberación.

El escenario del aberrante crimen en Vaqueros.

Para Cornejo, el imputado no es un “perejil”. Ayer, familiares y vecinos del hombre de 34 años oriundo de Buenos Aires, pero radicado en Salta, se manifestaron en las puertas de la Ciudad Judicial para pedir por su libertad ya que entienden que es inocente.

“Tenemos varios testigos que vieron a la persona imputada en Vaqueros preguntando dónde podía encontrar a Jimena, si conocían a una mujer con determinadas características y dos hijas”, incluso Cornejo señaló que “hay quienes lo vieron conversando con Jimena”.

Si bien es difícil reconstruir el crimen, “tengo esperanzas de que con las pruebas reunidas nos acerquen a lo que pasó. La persona detenida tiene que ver pero no es la única”, apuntó Cornejo, a la vez que explicó que su malestar surgió porque al detener a Vargas sabía que iban a salir a decir cosas, sin embargo para evitar eso había ordenado algunas diligencias que no se cumplieron.

Otra de las cuestiones que llamaron la atención del procurador fue que hubo una alerta que recibió el “exviudo, desde una aseguradora, la noche anterior. Como que alguien hubiera estado merodeando cerca de la casa o quiso entrar, al día siguiente se corta la alarma y se pidió que se reinstale de nuevo horas después del asesinato”.

“Así como se dijo que el exviudo y Arancibia -el doctor Pedro Arancibia, abogado de Cajal- son querellantes, nunca se los aceptó ni antes ni ahora. Ellos pueden utilizar los derechos de la víctima pero no son querellantes en la causa”, explicó Cornejo y al mismo tiempo dijo: “Otra cosa llamativa fue que durante siete meses había una oficina que fue disuelta que era para homicidios no resueltos. Se la llamaba ‘causas frías’, la causa fue sacada de ahí para volver a investigar. Es decir, en siete meses no se hizo absolutamente nada”.

Faltan fiscales

Abel Cornejo recordó que faltan fiscales para investigar delitos, ya que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se produjeron tres vacantes por la jubilación del exfiscal penal 2, Justo Alberto Vaca, y las renuncias del exfiscal penal 3 Maximiliano Troyano y de Gabriela Romero Nayar (foto), quienes asumieron como jueces.