Desde la UIA piden un acuerdo político a nivel nacional

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; el dirigente industrial, José Urtubey y el jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade, se reunieron con empresarios y referentes de las diferentes uniones industriales del norte en la sede de OSDE, Vicente López 555. Analizaron la realidad industrial, cómo está impactando la crisis, cuáles son los desafíos a futuro y apuntaron a un "acuerdo político".

La visita del jefe de Gabinete del Ministros, Fernando Yarade, buscó mostrar cuál es la realidad de la provincia en materia industrial y cuáles son los incentivos que se están buscando.

"La UIA hace rato que viene diciendo que tenemos una caída de actividad importante. Hoy todas las actividades están abajo. La inversión se paró, tuvo mucho que ver el tema de los cuadernos del año pasado y otras actividades que todavía no han remontado. En este contexto de altas tasas es muy poco probable que haya inversiones y que no exista recesión", expresó el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo.

Acuerdo político

Durante la conferencia de prensa, Miguel Acevedo acotó que para salir de esta situación que está atravesando el país de manera definitiva se debe realizar un acuerdo político a nivel nacional.

"Esto no es un problema económico, yo creo que es más un problema político que económico. El acuerdo político no creo que se pueda hacer en seis meses, el Gobierno nacional sacó diez puntos, que para nosotros fue una sorpresa, porque buscamos un acuerdo entre la política, que eso todavía no está hecho. Yo no creo que en un año electoral, y en modo elecciones, se llegue a ese tipo de acuerdo, pero es lo que tenemos que estar viendo", expresó el titular de la UIA.

Por su parte, el dirigente industrial José Urtubey expresó que desde la institución vienen proponiendo diez medidas que tienen que ver con soluciones a corto y largo plazo. En el corto plazo proponen paliativos desde lo financiero para acompañar a las pymes que están al límite.

"Desde lo impositivo estamos buscando la reposición del decreto que beneficiaba la compensación de cargas sociales sobre determinados impuestos. Estamos pidiendo que la AFIP tenga consideración sobre lo que es el incumplimiento de parte de algunas pymes pero que lo hacen desde una imposibilidad de afrontar determinados vencimientos", expresó Urtubey.

Con respecto a las soluciones de fondo, buscan medidas que estén relacionadas con reformas impositivas y financieras.

Acevedo remarcó el buen diálogo que tienen con el Gobierno nacional y afirmó que "siempre los ha escuchado". "Eso no quita que nos entiendan o que vean a la producción como un tema clave para la creación de empleo o de riqueza. Si Argentina llega a un acuerdo político, las empresas, los sindicatos se van a encolumnar dentro de eso, yo no voy a hacer un programa económico, lo tiene que hacer la política", añadió.

La UIA, después de haber presentado al Gobierno un documento con 35 medidas necesarias para reactivar el sector pyme, avanzó con diez propuestas para corregir las problemáticas que impiden el desarrollo productivo. Cinco propuestas dependen del Gobierno nacional y otras cinco están orientadas a los gobiernos provinciales en torno a los ejes de financiamiento, tributarios, transporte y logística, energía y adhesiones y reglamentaciones.

Las elecciones también fueron un tema en la conferencia. José Urtubey expresó que la Unión Industrial "no hace política, es aséptica en materia de política", pero aclaró que los representantes de la institución se reunirán con las distintas fórmulas cuando estén definidas después de las PASO.

"Vamos a reunirnos con cada una de ellas. Apoyamos un modelo que sea desarrollista, no a una persona, apoyamos el entendimiento de que tiene que ser un modelo industrial el que impere en Argentina porque es el que mejor puestos de trabajo genera, más remunerados y con un nivel de federalismo que venimos a buscar", finalizó Urtubey.

Promueven que las empresas hagan obras

Se busca que las mineras paguen a cuenta regalías si hacen infraestructura.

Fernando Yarade, jefe de Gabinete de Ministros, informó durante la reunión que la semana que viene van a presentar un proyecto de ley para la minería que promueve que las empresas desarrollen infraestructura.

La iniciativa busca generar trabajo y que el 70% de la mano de obra sea local y que se sostenga la estabilidad jurídica por parte de la provincia y de los municipios.

Uno de los principales ejes del proyecto tiene que ver con el desarrollo económico. Las empresas que generen regalías en las provincias podrán hacer obras de infraestructura como redes eléctricas, viales, gasoductos, hospitales u hospedajes, que van a ser necesarios particularmente en el departamento de Los Andes, como pago a cuenta de regalías futuras.

“Ese pago a cuenta va a tener la posibilidad de ser cedido, con lo cual eso le va a generar también la posibilidad de que las empresas que están por radicarse o tienen eventualmente la posibilidad de radicarse puedan hacer inversiones y que a la hora de hacer esas inversiones utilicen esos certificados que se van a generar. Esto permite que traigamos el futuro hacia acá. Nosotros podríamos haber esperado que esas regalías se generen y recién hacer las obras”, comentó Fernando Yarade.

Lo que se busca con esta ley, que tendrá que ser tratada en el palacio legislativo, es provocar que las empresas hagan las obras que necesita la provincia y que puedan utilizar lo que gasten como pago a cuenta y sin ningún tipo de actualización de intereses.

“La minería tiene una etapa de exploración y en algunos casos de inversión, pero la proyección de regalías para el próximo tiempo es muy buena, lo cual nos va a permitir soñar en cosas grandes, como por ejemplo tener el Paso de Sico. Puede ser una inversión central para el desarrollo económico de la Provincia. Si tendríamos el Paso de Sico podríamos pensar en sacar nuestra producción por el puerto de Mejillones, y sería un cambio trascendental”, destacó Yarade.

Esta ley no solo garantizará trabajo para los salteños, estabilidad jurídica para quienes invierten en la provincia, sino que les permitirá “soñar con que podemos tener un desarrollo en infraestructura que nos dé una salida a estos problemas tan particulares”, finalizó Yarade.

El jefe de Gabinete también se refirió durante la conferencia de prensa de ayer a la ley de promoción industrial que funciona en la provincia. Este año su presupuesto fue de 200 millones de pesos, y logró que muchas industrias con ganas de hacer producción adicional o que quieran radicarse en la provincia tengan las herramientas.

“Esta ley puede asignar subsidio de tasas, hasta el 5%, puede dar predios del Estado a empresas que se quieran radicar en la provincia, puede dar exenciones impositivas y además certificados fiscales. Estuvimos explicándoles a los empresarios cómo funciona el sistema de la ley de promoción”, expresó el funcionario.

Yarade comentó que en lo que va del año se han asignado 120 millones de pesos y que el excedente va a ser canalizado para el fortalecimiento de los parque industriales.