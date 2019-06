La flechas de plata acentúan su dominio con Hamilton y Bottas

Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá hoy desde la pole en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, por delante de su compañero Valtteri Bottas, confirmando que las flechas de plata alemanas continúan dominando la disciplina, en la que han ganado todas las carreras desde el inicio de temporada. La carrera largará a las 10.10 y se verá por Fox Sports.

Los dos Mercedes superaron al Ferrari de Charles Leclerc y al Red Bull-Honda de Max Verstappen. El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) sólo pudo ser séptimo. Esta es una nueva decepción para la escudería italiana, que en la víspera perdió su recurso encaminado a que le fuese restituida la victoria en el precedente Gran Premio en Canadá luego de haber recibido una sanción de cinco segundos.

Hamilton estableció un tiempo de 1m28s319, pulverizando el registro que logró el año pasado y que le valió para salir desde el primer puesto de la grilla. Hamilton superó ayer a su compañero por 286 milésimas. “Valtteri se mostró muy rápido a lo largo de los ensayos libres, yo traté de compensar mi retraso”, indicó el piloto británico.

“Lewis firmó una muy buena vuelta”, reconoció el piloto finlandés, añadiendo que la pole se decidió por detalles. Entre Hamilton y Bottas se reparten todas las victorias desde el inicio de la temporada (5 para Hamilton y 2 para Bottas). El británico está al frente del Mundial con 162 puntos, por los 133 de Bottas.

A pesar de su pole de ayer y de su ventaja al frente del Mundial, Hamilton aseguró que el título mundial está lejos de decidirse, aún con 13 carreras por delante.

“Es una batalla igualada. Nunca me sentí intocable (...). Sigo concentrado y el estrés es el mismo. Normalmente, uno se siente más cómodo a medida que la temporada avanza, pero no es eso lo que siento actualmente”, aseguró en la conferencia de prensa posterior a la sesión clasificatoria.

El monegasco Charles Leclerc aseguró estar satisfecho con su vuelta, aunque no fue suficiente para superar a Mercedes. “Espero poder pelear con él (Hamilton) durante la carrera del domingo”, afirmó.

La sesión clasificatoria puso de relieve la buena forma actual de los McLaren-Renault que terminaron 5º y 6º respectivamente con el británico Lando Norris y el español Carlos Sainz.

El GP de Francia hizo su regreso al calendario de la F1 el año pasado y esta primera edición estuvo marcada por los atascos de vehículos de aficionados. La circulación era fluida el viernes y el sábado, aunque las gradas estaban lejos de presentar un aspecto repleto.