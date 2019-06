Perú pierde a Farfán para el resto de la Copa

El seleccionado peruano, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, sufrió ayer la baja del delantero Jefferson Farfán por una lesión en la rodilla izquierda.

Perú, que clasificó en el tercer puesto del grupo A, no podrá contar con la Foquita en el duelo de cuartos y tampoco en lo que resta de la Copa.

El jugador de Lokomotiv Moscú, de Rusia, no había estado en el entrenamiento que realizó el plantel en el estadio Pacaembú de San Pablo y ayer la Federación Peruana confirmó la baja de Farfán.

Por su parte, Paolo Guerrero negó ayer que haya problemas en el plantel y deseó enfrentar a Chile en los cuartos.

“Es horrible lo que está saliendo. El grupo está fuerte, no hay ningún problema en el grupo y nos duele que se hablen esas cosas”, manifestó Guerrero, quien brindó una conferencia de prensa en la que aclaró los supuestos problemas.

Según informan los medios peruanos, luego de la dura derrota ante Brasil por 5-0 circuló un audio que hacía referencia a un supuesto acto de indisciplina de André Carrillo que generó una crisis interna.