Lavagna declaró ante la justicia: “Desconozco cualquier ofrecimiento”

El precandidato a presidente, Roberto Lavagna, negó ante el fiscal Jorge Di Lello haber recibido un ofrecimiento de dinero para declinar su postulación a la Casa Rosada. “Dije que desconocía cualquier idea de ofrecimiento y que debe ser puesto en el campo de la campaña sucia y las fake news”, señaló al retirarse de Comodoro Py.

El lunes, el ex presidente Eduardo Duhalde, ratificó sus dichos: “Los ofrecimientos para que no sea candidato existieron”. Sobre estos dichos, Lavagna señaló: “Lo que dijeron otros se lo preguntan a otros, yo les digo con toda claridad lo que yo dije, todos sabemos que hay un intento de que renuncie a la candidatura, no lo consiguieron hasta ahora, ni lo conseguirán”.