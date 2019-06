Batista dará la lista de los convocados a los Juegos Panamericanos

El entrenador de la Selección argentina que disputará los Juegos Panamericanos de Lima, Fernando Batista, dará este miércoles la lista de buena fe con un equipo claramente debilitado porque muchos clubes no quieren ceder a sus futbolistas, aunque la AFA realizaba gestiones hasta último momento para destrabar la situación.

Por tal motivo, el DT se tomará hasta último momento para dar a conocer la nómina que será recortada de 29 a 23 futbolistas, con el riesgo que incluso no se llegue a la totalidad requerida.

En el rubro bajas confirmadas, la más importante es la de Javier Mascherano, quien tenía intenciones de estar sí o sí, pero el Hebei Fortune de China lo negó, tal como ocurriera con Lisandro Martínez, recientemente comprado por Ajax.

Al no ser una competencia FIFA, las instituciones no están obligadas a dar a sus jugadores y por tal motivo muchos del exterior y del mercado local dieron la negativa.

Sin embargo, algunos revieron su postura como el caso de Banfield, que terminó por dar el visto bueno para que Facundo Cambeses, Claudio Bravo y Agustín Urzi vayan a los Juegos.

En tanto, Racing le envió a AFA estudios médicos que demuestran que Matías Zaracho aún no está recuperado de una lesión.

Por su parte, desde Viamonte 1366 se realizaban gestiones en Boca para ver si aceptaban dar a Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister y en Vélez para ver si liberaban a Matías Vargas.

Lo mismo ocurría en San Lorenzo, que pretendía no ceder a Marcelo Herrera y Fabricio Coloccini, pero sí a Adolfo Gaich.

En cambio, diferente era la situación de Maximiliano Rodríguez, quien sí tenía el visto bueno de Newell‘s, pero no quería perderse los primeros tres partidos de la Superliga debido a que el club necesita sumar puntos por el descenso.

De los 23 convocados, tres podrán ser mayores de 23 años, aunque por ahora sólo están confirmados Lucas Menossi y Jonathan Calleri.

Esta es la lista que deberá ser recortada:

Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Ezequiel Centurión (River), Juan Pablo Cozzoni (Lanús).

Defensores: Fabricio Coloccini (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Ajax), Francisco Ortega (Vélez), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Nahuel Molina (Rosario Central), Claudio Bravo (Banfield), Cristian Romero (Genoa), Leonel Mosevich (St. Gallen), Nicolas Demartini (Temperley), Joaquin Novillo (Belgrano).

Mediocampistas: Javier Mascherano (Hebei Fortune), Lucas Menossi (Tigre), Nicolás Domínguez (Vélez), Nicolas Capaldo (Boca), Tomas Belmonte (Lanús), Alexis Mac Allister (Boca), Matias Zaracho (Racing), Maximiliano Rodríguez (Newell s).

Delanteros: Julián Alvarez (River), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Matías Vargas (Vélez), Agustin Urzi (Banfield), Nicolas González (Stuttgart), Sebastian Lomónaco (Arsenal), Adolfo Gaich (San Lorenzo), y Jonathan Calleri (Alavés).