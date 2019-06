Comercio sospechado de vender leche que entregan a carenciados

Las evidencias fotográficas resaltan un envase de leche, pero no dimensiona el lugar de la supuesta venta ilegal. Por eso la Municipalidad no obtuvo pruebas fehacientes y no sancionó al comerciante.

La Municipalidad de Rosario de Lerma no encontró pruebas de la supuesta maniobra al margen de la ley. El dueño del súper de origen hindú dice que lo involucraron por envidia. Bromatología no halló evidencias en diferentes comercios de la ciudad de que ofrezcan para la venta ilegal leche utilizada para los carenciados cuya comercialización al público está prohibida. Las denuncias mediáticas y en redes sociales estos días motivó los operativos de la oficina de Rentas municipal y los inspectores de Bromatología.

La entrega de la leche Purísima es de manera gratuita por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social para aquellos ciudadanos de bajos recursos. Fotos con esta marca y la leyenda "prohibida su venta" se podían notar en varios de estos envases que presumiblemente fueron detectados particularmente en un comercio de avenida Chile, cuyo dueño de origen hindú fue apuntado como el infractor sin escrúpulos que ofrecía en sus góndolas este producto.

"Apenas salió la publicación en las redes sociales y en algunos diarios digitales, nos acercamos al comercio indicado para averiguar. Esto fue ya hace unos días, y en ese súper no hallamos ninguna evidencia que demuestre la versión sobre venta ilegal de leche", contó Ricardo Svitec, secretario de Hacienda de Rosario de Lerma a El Tribuno.

El funcionario explico además: "Inspeccionamos góndolas y los depósitos. No había ningún envase de este producto. Tampoco en los restos de basura y mercadería en stock".

Svitec dijo que la falta de pruebas sobre esta supuesta comercialización ilegal a la hora de la inspección "no quita que la venta se haya ofrecido en este comercio", dijo, y agregó: "Si la gente lo denunció en las redes por algo debe ser; debemos estar atentos. El vecino debe pasar por Bromatología municipal y realizar la denuncia, aunque sea anónima".

Las fotografías enviadas

Esta información de venta de leche de distribución gratuita de un programa de maternidad nacional no es la primera vez que es noticia en esta zona. Las fotos enviadas a El Tribuno son las mismas que se publicaron días pasados en la redes sociales. "El comerciante negó estas acusaciones. Además, no tenemos las pruebas. Por lo tanto, no se sancionó al comercio. Las evidencias fotográficas resaltan un envase de leche, pero no dimensiona el lugar de la supuesta venta ilegal", dijo Svitec.

Las fotos muestran un envase de leche marca Purísima con la leyenda de elaboración marzo de 2019, con vencimiento en abril del mismo año, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Es evidente que esta leche estaba (si es que fue así) comercializada de forma ilegal con vencimiento.

El comerciante hindú reconoció: "En algunas ocasiones sujetos de Salta capital aparecen con cajas de este tipo de leche. Pero jamás las adquiero porque es ilegal su venta".

El súper ubicado en la avenida Chile de barrio Ingeniero Maury de esta ciudad tuvo un repunte significativo en estos años de trabajo. Su dueño aduce "envidias de otros comerciantes para perjudicarlo en su crecimiento".

No es la primera vez este tipo de denuncias públicas atribuidas a este comercio. "La advertencia es para todos los comercios de la ciudad, de abstenerse de vender este tipo de productos. Realizamos controles en toda la ciudad en estos días, y no detectamos este tipo de situaciones", terminó explicando el funcionario municipal.