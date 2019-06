Un fanático borracho le escribió a Messi y su pedido se hizo viral

Lionel Messi despierta un fanatismo extremo y uno de sus seguidores le hizo un particular perdido para la Copa América en redes sociales que se volvió viral.

“Leo, llegué en pedo (borracho) a casa. Le podría mandar a mi ex o a cualquier mina, pero la primera persona que me llegó a la mente fuiste vos”, le escribió el usuario de nombre Pedrovic en su cuenta de Instagram a Messi.

“Sos el mejor, por eso te pido a vos que nos saquen de esta y después vemos”, continuó este personaje antes del partido de la Argentina frente a Qatar. Su pedido a Messi fue rápidamente compartido por otros usuarios en las redes y obtuvo más de 66 mil me gusta y 9 mil retuits.

Gente ya sé que están preocupados pero ayer medio en pedo hablé con Messi, todo va a estar bien ❤️ pic.twitter.com/Q7QgqHkOOb — Pedrovic (@Pedrovic014) 23 de junio de 2019

Este fanático de Messi también “habló” con Sergio Agüero, amigo y compañero de Leo. “Dásela a Messi, ya le dije lo que tenía que hacer”. ¿Se repetirá el pedido antes del duelo de cuartos de final ante Venezuela?

Fuente: Perfil