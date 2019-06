Alumnos de las técnicas arman autos eléctricos

Alumnos de la escuela de educación técnica Juana Azurduy de la ciudad de General Güemes, ultiman los detalles en la preparación de dos autos eléctricos por ellos fabricados, con miras a la competencia provincial que se llevará a cabo el próximo sábado 29 en la plaza 9 de Julio, central de la ciudad Salta.

Este tipo de competencias que se vienen desarrollando desde el año pasado, consisten en el armado de prototipos con estrictas especificaciones, donde participan alumnos y docentes de las escuelas técnicas de toda la provincia.

El modelo es una especie de carting construido desde cero con material liviano, como fibra de vidrio o policarbonato. La competencia no es solo de velocidad sino de rendimiento del vehículo, el cual es propulsado con un motor eléctrico.

El conductor del automóvil deberá no solo mantener un buen ritmo durante el tiempo de competencia, sino también deberá hacer rendir lo mejor posible a las baterías, debido a que no está permitido parar para proceder a su recarga.

“Para nosotros es la primera vez que estamos participando como alumnos, contamos con el asesoramiento de los alumnos que participaron el año anterior, donde lograron el tercer puesto. Estamos intentando perfeccionar el auto y corregir los problemas del año pasado”, explicó la alumna Mari Quiroga, quien será la piloto de una de las máquinas durante la competencia.

“La competencia dura una hora y media, somos dos pilotos y cada uno conducirá la mitad de ese tiempo, manejar no es difícil ya que es muy maniobrable, pero debemos hacer que la batería dure al menos una hora y media. Eso significa saber cuando acelerar y cuando mantener la velocidad constante”, agregó.

El material para la construcción de los autos es muy costoso, por esa razón deben buscar sponsor, reutilizar los prototipos del año anterior y realizarles las mejoras que consideren necesarias.



Mejorando experiencias

También la escuela técnica Nikola Tesla de la ciudad de General Güemes se prepara para competir el sábado próximo.

“Estamos probando el tipo de batería que nos rinde mejor. Hasta ahora con una velocidad moderada y en línea recta, logramos una autonomía de 1 hora con 20 minutos y nos faltarían otros 20 minutos para poder completar la competencia, porque eso incluye los 10 minutos de prueba antes de la largada”, explicó el profesor Rubén Gramajo.

En la competencia el año anterior “La Bestia”, como lo bautizaron a su prototipo. venía liderando la carrera pero se quedó sin carga en la batería y no pudo llegar al final.

“Quiero que los pilotos entiendan que no se trata de ir rápido, porque eso hace que la batería dure menos tiempo. Por eso trabajamos mucho en la forma más efectiva de manejo”, finalizó el profesor Gramajo ante El Tribuno.