Video: Detuvieron al empresario acusado por su novia: golpeó a 11 oficiales de Prefectura y se arrancó las esposas

Hicieron falta 11 efectivos de Prefectura y policía de la Ciudad para detener a Esteban Mallorca Tebaldi, el empresario denunciado por su novia por violencia de género, y el hombre se encargó de golpear a cada uno de ellos, y hasta al médico y al conductor de la ambulancia que fue en su ayuda.

Nervioso, errante y avasallador, Mallorca Tebaldi fue cercado por efectivos de Prefectura en el hall de entrada del edificio de Puerto Madero donde vive. Momentos antes el empresario de 32 años había atacado a su novia, la modelo Camila Serra, de 22.

Serra logró escapar del departamento de Mallorca Tebaldi pero él la persiguió por la calle y hasta se escondió en una garita de Prefectura. Golpeó a 11 oficiales en total, y hasta rompió las esposas que le habían puesto.

"Voy a buscar mi celular y a llamar a mi abogado. Tengo derecho a llamar a mi abogado, listo. A mí no me van a parar, tengo derecho a llamar a mi abogado", repitió Mallorca Tebaldi.

El hombre intentó negociar brevemente con los efectivos, pero fue inútil. "Les estoy invitando a tomar un trago arriba pero quieren que llame a mi abogado", espetó.

"¿Vos te pensás que me decís algunas cosas? No me conocés a mí. Con ustedes no voy a hablar. Así me saco una esposa", explotó el empresario antes de jactarse de que "entre diez" hombres casi no pudieron con él.

Ahora Mallorca Tebaldi enfrenta dos causas penales distintas: una que se tramita en la fiscalía número 16 de la Ciudad por el ataque a Serra y otra que cayó en la fiscalía porteña 11 por atentado y resistencia a la aurtoridad.

El video de su arresto fue incorporado como prueba en ambas causas. Tras su detención, el fin de semana, Mallorca Tebaldi se encuentra en libertad.