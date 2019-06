INSPIRACIÓN FLORENCE WELCH by Poli Marozzi

A veces fantaseo con resetear mi estilo, empezar de cero y renovar todo el placard, me inspiraría en Florence Welch, cantante de la banda Florence and the Machine, musa del mundo de la moda y embajadora de marcas com Gucci.

Sus looks dan sensación de libertad, siempre en los colores correctos, estampas florales, terciopelo, texturas vintage y siluetas femeninas, fotografía por las calles como si el viento soplara solo para ella.

Lo bohemio y lo rockero, lo vintage y lo moderno, lo femenino, lo folk y la estética barroca, logran mezclarse y renacen en forma de gitana moderna que logra combinar estos polos con tintes clásicos y referencias constantes a los 70s.

Contenido: Poli Marozzi

Modelo: Poli Marozzi

Fotos: Estudio Cobre

Marcas: CHER | RAPSODIA