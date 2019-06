Rechazaron el pedido de detención domiciliaria de Lautaro Teruel

La jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Marcos Lautaro Teruel (26), y ordenó mantener la prisión preventiva del joven, quien continuará alojado en la Alcaidía General de la Provincia.

Se encuentra acusado provisoriamente de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real.



La jueza dijo que la defensa no demostró que el acusado no pudiera permanecer detenido. La restricción de la libertad ambulatoria del joven “se encuentra justificada en aras del esclarecimiento de un supuesto hecho denunciado en resguardo del bien jurídico que se protege, siendo el mismo, la integridad sexual de una supuesta víctima”, dijo la jueza.



En relación a las posibles amenazas que habría recibido la familia del acusado, y que pondrían en riesgo la integridad psicofísica del detenido, la jueza recordó que dispuso el martes pasado ordenar al Servicio Penitenciario la obligación de resguardar la seguridad e integridad física del mismo, reforzando lo dispuesto al momento de su detención.



Además, estimó que no corresponde hacer lugar al arresto domiciliario, ya que en el estado en que se encuentra la investigación, el imputado podría entorpecerla, sobre todo ante la falta de pericias que aún restan agregar a la causa, y que resultan imprescindibles en la investigación de delitos contra la integridad sexual.



A ello agregó la posibilidad que tendría el acusado en caso de encontrarse en su domicilio, de influencia y contaminación de algunos de estos elementos que sirvan de análisis investigativo.