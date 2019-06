Persecución mortal en San Miguel del Monte: le sacaron el respirador a Rocío

Los médicos del Hospital El Cruce, de Florencio Varela, le retiraron el respirador artificial a Rocío, la menor de 13 años que es la única sobreviviente de la trágica persecución policial ocurrida en San Miguel del Monte en la que murieron cuatro de sus amigos.

La joven pudo ser operada de sus múltiples fracturas en los últimos días y a partir de este domingo empezó a respirar por sus propios medios.

"Ro está mejor de lo que estaba, respira sola, se recupera de las operaciones. Está sedada, por los dolores y todas las cosas que tiene, no está despierta", indicó la madre de la adolescente, Loana Sanguinetti, en declaraciones al diario Clarín.

"Me volvió el alma al cuerpo después de 14 días. Es un milagro", expresó la mujer.

El 20 de mayo pasado, apenas fue trasladada al hospital, Rocío fue operada de una herida en el hígado, mientras que el miércoles, en una nueva intervención, le repararon una fractura en el maxilar, por lo que no podrá hablar al menos en las próximas cuatro semanas.

En tanto, este viernes, en una tercera operación, se la trató por sus fracturas en un brazo y en una pierna.

El hecho se produjo en la madrugada del lunes 20 de mayo pasado cuando en el marco de la persecución de la policía, el auto en el que circulaban los chicos terminó impactando contra un camión estacionado.

Al accidente sólo sobrevivió Rocío, quien permanece internada en grave estado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, mientras que se comprobó que el cuerpo de uno de los chicos, Gonzalo Domínguez, de 14 años, presentaba una herida de bala.

Los otros fallecidos fueron Aníbal Suárez, 22 años; Danilo Sansone y Camila López, ambos de 13.

Por el hecho, en el que se probó que los policías realizaron disparos contra el auto en el que iban los chicos, hay más de una docena de detenidos, entre ellos el secretario de Seguridad del distrito.