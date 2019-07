Frigerio y Pichetto en tono de campaña: "Nuestro espacio en Salta es amplio y se prepara para ser gobierno"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, inauguraron esta noche, junto al intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, las obras de infraestructura del canal España, en el centro capitalino, que fueron financiadas con fondos del Gobierno nacional y demandaron una inversión de 157 millones de pesos. “Hoy es una noche de fiesta porque además de ver el centro de Salta renovado completamente, se hicieron obras importantes para evitar las inundaciones, que era un problema de muchos años en esta ciudad”, expresó Frigerio.



El ministro llegó esta noche al microcentro salteño, junto al senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto; Sáenz; y la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Nación, Marina Klemensiewicz, entre otras autoridades.



“Vemos con mucho orgullo y satisfacción la tarea cumplida. Argentina tiene un déficit de infraestructura enorme, y en estos tres años y medio hemos podido cubrir una parte importante con obras de agua potable, cloacas, rutas, aeropuertos y como ésta que estamos inaugurando hoy, que se pueden hacer porque la gente paga impuestos”, explicó el funcionario nacional. Para Frigerio, “todavía queda mucho por hacer, y tenemos que seguir por este mismo camino, usando con eficiencia, responsabilidad y transparencia los recursos de la gente”.



El ministro agregó que “este es un acto de gestión” y destacó que “hicimos esta obra con mucho esfuerzo compartido, un trabajo en equipo del gobierno nacional con la Municipalidad de Salta, y hoy queremos compartir esta alegría con la gente”.Frigerio detalló que, tras el acto de inauguración de estas obras, “vamos a mantener algunas reuniones” con dirigentes de Juntos por el Cambio, aprovechando la presencia del candidato a vicepresidente.



“Nuestro espacio es amplio. En Salta está creciendo y se prepara para ser gobierno tanto en la provincia como por supuesto también a nivel nacional”, sostuvo luego de mostrarse con Sáenz a pesar de que el intendente anotó a su partido para apoyar la fórmula Lavagna-Urtubey.



Por su parte, Sáenz agradeció el apoyo del Gobierno nacional para la realización de esta obra de “semejante envergadura sin que los salteños hayan puesto un peso”, y agregó que “es importante decirle a la gente que no tiene que pagar, que no hay endeudamiento. Está terminada la obra y está pagada”.



Finalmente, Pichetto apuntó que siempre recorrió la Argentina y que hoy estuvo “muy contento de acompañar al ministro Frigerio y al intendente de Salta, una figura realmente muy importante en esta provincia”.



“Esto no tiene un componente de carácter electoral. Acompañamos la inauguración de las obras que se han hecho, y vamos a hablar con muchos compañeros que integran Juntos por el Cambio, para seguir trabajando y fortaleciendo la propuesta del presidente Mauricio Macri”, concluyó.



Tras el breve contacto con la prensa, Frigerio, Pichetto y Sáenz se dirigieron a la esquina de calles España y Pueyrredón, donde se habilitaron las obras, que demandaron una inversión nacional de 157 millones de pesos, solventada con fondos del Plan Belgrano.



Las obras incluyeron el recambio de redes de agua y cloacas, la restitución de veredas y la colocación de equipamiento urbano en 19 cuadras del microcentro salteño, donde además se procedió al soterramiento de cables, iluminación y colocación de ductos para evitar las inundaciones.