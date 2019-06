Trabajadores del PEC siguen reclamando su incorporación

El pasado viernes representantes del Programa de Equipos Comunitarios (PEC) y la delegada de ATE, Julia Pizzola, viajaron a Salta capital con el objetivo de seguir de cerca los reclamos enviados a las máximas autoridades de la provincia.

Los trabajadores del PEC Orán emitieron un comunicado en el que se agrega un tercer ítem que impulsa estas manifestaciones.

"Buscamos la respuesta del petitorio dirigido al Sr. gobernador Juan Manuel Urtubey, ya que nos informaron que nuestro escrito sigue una serie de pasos y actualmente se encuentra en el Ministerio de Salud, que debe pasar por manos del ministro Roque Mascarello. Esperamos que nuestro petitorio llegue a manos de quien está dirigido, el señor gobernador de la Provincia" señalaron.

Reclamos

En segundo lugar destacaron que acompañan a todos los trabajadores precarizados que se están manifestando en la Ciudad de Salta frente al Grand Bourg en una carpa del Departamento de Salud de ATE. "Fue una gran satisfacción saber que nosotras (PEC) fuimos el motor del inicio de esta y otras manifestaciones", afirmaron.

"Fue un día muy productivo, ya que el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, flexibilizó la comunicación con el secretario general de ATE, Juan Arroyo. En el marco de este diálogo la propuesta fue ir incorporando paulatinamente a los trabajadores, propuesta que fue rechazada en asamblea. Se elaboró una contrapropuesta, en la que se solicitan respuestas inmediatas y no paulatinas -que pueden quedar en el olvido-; no obstante, se determinó no levantar las medidas hasta que se resuelva el conflicto".

El principal argumento en el caso particular de los trabajadores de los Programas de Equipos Comunitarios fue de no crear cargos laborales sino reemplazar los 15 cargos liberados por jubilación o fallecimiento que existen en el Hospital San Vicente de Paul. El Gobierno se niega rotundamente a generar cargos laborales en respuesta al Pacto Fiscal firmado en el año 2017.

En el comunicado también se dirigieron a la comunidad expresando que "sentimos que nuestra lucha se torna cada vez más dificultosa de llevar a cabo, ya que estamos siendo controlados estrictamente desde las autoridades del hospital. Sabemos que con 11 faltas quedamos fuera de la beca, y es lo que los mensajeros de las autoridades del hospital nos recuerdan insistentemente. Esa es la presión de la que hablamos. ¿Qué nos quieren decir con ese mensaje?" se preguntaron.

En otra parte de la nota se dirigieron a los médicos Laura Moyano, Karina Erazu, Moisés Yarade y al licenciado Galli. "No es nuestra intención perjudicarlos o comportarnos en rebeldía con ustedes, no los consideramos nuestros enemigos. Nuestro objetivo es seguir trabajando en el hospital San Vicente de Paul, en el que ustedes hoy son autoridades, pero queremos seguir trabajando en condiciones dignas. Nuestra lucha no es contra ustedes. Estamos diciendo basta a un sistema de salud precarizado", señalaron.

En el Senado

El jueves 30 de mayo, en la sesión del Senado, Pablo González presentó un proyecto solicitando al Ejecutivo provincial el pase a planta de los trabajadores del PEC pertenecientes al Área Operativa de Orán.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y los senadores del resto de los departamentos solicitaron se les incorpore al resto de la provincia que atraviesan idéntica situación.

El pasado mes fueron nombrados 9 de los 19 empleados de ese programa, quedando 10 en lista de espera de un cargo en el hospital. Luego de varias semanas protestando, la esperanza de conseguir una solución a su situación laboral precarizada parece estar más cerca de realizarse.