Guaraní casi se queda sin técnico de cara a la final

En Misiones, Guaraní Antonio Franco también se prepara para la batalla final frente a Central Norte pero hace unos días el capitán de aquel barco casi se baja.

El técnico Manuel Dutto tuvo un encontronazo con el presidente de Guaraní, Patricio Vedoya, tras declaraciones del entrenador a un medio misioneros remarcando que hay “cosas que pasan en Guaraní y que la gente no sabe”.

Esto molestó al titular de la institución misionera y provocó una discusión con el técnico Dutto, quien presentó la renuncia a pocos días de enfrentar a Central Norte.

Durante el lunes, el plantel de Guaraní entrenó bajo las ordenes del preparador físico y esto generó la incertidumbre en la prensa misionera que esperaba el nombre del posible reemplazante. Pero, finalmente, durante esa misma jornada, Vedoya y Dutto limaron asperezas y todo volvió a la normalidad en Villa Sarita, aunque este “cortocircuito” quedó latente en estos días.

Durante esta campaña el elenco misioneros disputó dieciséis encuentros de los cuales ganó nueve, empató seis y perdió solamente en una ocasión. Marcó 34 goles y recibió 11 tantos.

En su estadio está invicto con cuatro triunfos y dos empates y viene de dejar en el camino a Sol de América de Formosa por penales.

El goleador de Guaraní Antonio Franco es Hugo Troche, con once goles.

Más allá de la discusión entre el DT y el presidente, la buena noticia para el conjunto misionero fue la recuperación del arquero Diego Pave, quien recibió el alta médica tras sufrir la luxación de su codo derecho.

Pave tuvo su brazo derecho enyesado y una vez que se lo quitaron comenzó con la rehabilitación necesaria para volver a las canchas.

De todas maneras, Eduardo Flores, quien fue el arquero y héroe en las semifinales frente a Sol de América, corre con ventaja para estar desde el arranca frente al cuervo.

La idea del cuerpo técnico es repetir el once del último partido frente a los formoseños y sería con: Eduardo Flores; Fabio Domínguez, Enrique Villalba, Richard Rodríguez y Gabriel Díaz; Adrián Yagusieczko, Miguel Comes, Claudio Fileppi y Esteban Klyniauk; Hugo Troche y Juan Lazaneo.

Cabe destacar que, la dirigencia de la institución misionera decidió que la final de ida se dispute el domingo, a las 18, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira y sin la presencia de público visitante. La misma medida tomará Central Norte para jugar la revancha, el 16 de junio, en el estadio Padre Martarena, solamente con público local. Ese día se definirá el ascenso.

Por otro lado, el árbitro de la primera final será el correntino Sergio Pérez.