Residencia interdisciplinaria: nuevo plan para formar equipos de salud

Recientemente se llevó a cabo un acto en el salón auditórium del hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de General Güemes, donde se dejó inaugurado el primer período de residencia interdisciplinaria, se dio la bienvenida a los primeros residentes y fueron presentados los capacitadores en cada disciplina.

Este tipo de residencia a la que se denominó RIAPS (Residencia Interdisciplinaria de la Atención Primaria de la Salud), es un proyecto de capacitación posgrado sumamente innovador y único en la provincia, cuyo objetivo es formar profesionales de la salud idóneos en sus especialidades, capacitándolos para un trabajo integral en equipo, permitiendo al profesional de reciente graduación la adquisición de destrezas, aptitudes, habilidades, hábitos de razonamiento y ejecución en forma grupal.

El hospital zonal de Güemes fue un hospital escuela hasta hace cuatro años, por diferentes motivos, entre ellos el económico; esta importante función fue dejada de lado, en ella se capacitaba a los médicos recién egresados en Medicina General. Desde hace dos años se viene desarrollando un proyecto para volver a poner en funciones la parte educativa del hospital, pero con un contenido mucho más ambicioso. “Lo que hemos inaugurado es una residencia interdisciplinaria que no solo trata de formar personas individuales sino a todo un equipo para un trabajo conjunto, es una modalidad que no tiene precedentes ya que no se está usando en ningún lado, todo es nuevo, por lo que podemos darle forma en la medida que vamos avanzando, solo espero que funcione como esperamos, hay mucha predisposición por parte de la gerencia y de los capacitadores para que así sea”, explicó el Dr. Leandro Abaroa como coordinador del RIAPS.

Las disciplinas que contempla esta nueva etapa del hospital escuela son: licenciatura en obstetricia con orientación comunitaria, licenciatura en nutrición con orientación comunitaria, psicología clínica y licenciatura en trabajo social, todas ellas con un cupo para dos egresados universitarios, además de medicina general con un cupo para ocho médicos recién egresados.

Cada una de estas disciplinas contará con un profesional capacitador, quién dictará las materias relacionas con cada profesión en particular. Lo innovador de esta residencia radica en las materias denominadas transversales que serán comunes a todas las disciplinas, “vamos dictar contenidos transversales sobre Salud Pública y APS tales como epidemiología, estadísticas entre otras, que van a ser trabajados en forma grupal, es decir involucrando a todas las disciplinas, durante las prácticas van a desempeñarse como profesionales en centros de salud y el propio hospital, el objetivo es que aprendan a trabajar en como un equipo interdisciplinario. Esta forma de trabajo resultará mucho más efectiva, lo optimo sería que el equipo de profesionales se mantenga unido una vez cumplida la residencia, podrían tener un destino en el interior, pero si no lo hicieran habrán adquirido un conjunto de herramientas para formar nuevos equipos en donde les toque cumplir con su función profesional” explicó el Dr. Abaroa.

El acto de apertura contó con la presencia del gerente general Dr. Rubén Villalón, el jefe de Recursos Humanos de la Provincia licenciado Mario Juárez, autoridades del área de Residencia a nivel provincial, autoridades municipales y legislativas. Sobre este nuevo ciclo del hospital escuela el Dr. Villalón expresó: “Recuperar el Hospital Escuela que habíamos perdido, fue uno de mis objetivos previstos al momento de mi asunción al cargo de gerente, el trabajo de recuperación comenzó dos años atrás, fueron muchas las gestiones realizadas, pero solo fue posible gracia al acompañamiento del sector político, un trabajo que se corona hoy con la presencia de los residentes y de los capacitadores. Ya habíamos recuperado al hospital como hospital zonal con la incorporación de alta tecnología, lo que hoy estamos inaugurando es un nuevo resultado de todo ese trabajo conjunto que estamos llevando adelante, porque somos todos los responsables de nuestro crecimiento, no es la gerencia sino un conjunto de voluntades que trabaja por la sociedad”, expresó el Dr. Villalón.