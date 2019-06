Muerte de Nisman: investigan las 31 llamadas entre Cristina  y Berni, quien denuncia que se trata de una "operación"

La Fiscalía a cargo de la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman analiza el adelanto de la pericia que da cuenta de 31 comunicaciones registradas entre el exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni y la expresidenta, Cristina Kirchner, tras el hallazgo del cadáver.

El cruce telefónico publicado hoy por el diario Clarín, que da cuenta de 31 comunicaciones, forma parte de la causa conexa, abierta por supuestas irregularidades cometidas en la investigación de lo ocurrido a Nisman, y donde la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano prepara un dictamen con nuevas medidas, informaron fuentes judiciales.

El informe pericial contiene datos sobre esos llamados y "es analizado" en la Fiscalía especial que investiga la muerte del fiscal extitular de la UFI AMIA, que según dictaminó la Justicia fue asesinado en el departamento que alquilaba en Puerto Madero.



Los llamados y mensajes de texto fueron enviados y hechos desde los teléfonos que manejaban dos secretarios privados de la entonces presidenta de la Nación y comenzaron dos horas y media después del hallazgo del cuerpo del fiscal la noche del 18 de enero de 2015.

Nisman fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero la noche del 18 de enero de 2015 luego de denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a la entonces presidenta Kirchner y otros funcionarios de su gobierno.

En la causa por las irregularidades que para la Justicia hubo en la escena del hecho están imputados Berni, la exfiscal de instrucción Viviana Fein, elex jefe de Policía Federal Rubén Di Santo, entre otros.



En una resolución firmada el año pasado, la Cámara Federal porteña concluyó que Nisman fue asesinado y en esa investigación está imputado como supuesto partícipe necesario el técnico informático Diego Lagomarsino, quien suministró a Nisman el arma que para la Justicia se usó en el hecho.

Una "operación"

Tras conocerse lo publicado por el diario exministro de Seguridad Sergio Berni dijo hoy que están "preparando el terreno de una "operación", al referirse a lo publicado por el diario Clarín, que aseguró que hubo un "frenético cruce de llamadas" entre él y la expresidenta Cristina Kirchner la noche de la muerte del fiscal Alberto Nisman.



Además, sostuvo que "el Gobierno tiene las herramientas económicas, humanas, mediáticas y judiciales que quiere para generar cualquier escenario, sobre todo en un momento electoral".

"Claramente esto es un paso más de alguna operación que están armando, porque hace tres o cuatro días salió también un artículo sobre la muerte de Nisman referido a la resolución de la Cámara Federal porteña, que se publicó hace un año", argumentó Berni en radio Cooperativa.

Según Clarín, las comunicaciones entre el exfuncionario y Cristina Kirchner fueron 31. Empezaron a las 0.36 del lunes 19 de enero de 2015 -dos horas y media después de que hallaran muerto al fiscal en su departamento de Puerto Madero- y terminaron a las 16.07.

Por otra parte, el exfuncionario afirmó que "está claro que el secretario de Seguridad, ante esta situación (muerte de Nisman) habla con la presidenta, y lo debe hacer las veces que sea necesario".

"Por otra parte, la hora a la que empiezan las comunicaciones es a la 0.36, tal cual como yo declaré, lo llamativo sería que ante esta situación, el secretario (de Seguridad) le diga a la Presidenta lo que pasó, y que ella se fuera a dormir tranquilamente", dijo.



Berni explicó que en aquella oportunidad "se sucedió un llamado de cruce permanente porque la fiscal no llegaba, llovía torrencialmente, ella (Cristina Kirchner) me preguntaba si yo había llegado o no (al lugar del hecho); y, por otra parte, las duraciones de las llamadas son mínimas. Pero insisto, es lo lógico", remató.



En la misma línea, Berni dijo: "¿Cómo alguien le va a dar una noticia así a la presidenta y ella se va a ir a dormir?. Obviamente hubo todo un sistema que se puso en marcha y debo tener también infinidad de llamadas de periodistas porque era una noticia que conmocionaba al mundo entero".