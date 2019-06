Boca hizo una oferta por Meza que no convence a Monterrey

Boca Juniors avanza en las negociaciones para comprar al mediocampista Maximiliano Meza, una de las prioridades del técnico Gustavo Alfaro, pero por ahora están lejos de los números que pretende Rayados de Monterrey, dueño de su pase.

La primera propuesta del xeneize fue traerlo a préstamo debido a que en el último torneo mexicano no tuvo mucha continuidad, pero la idea fue rechazada de plano.

¿Qué quiere Rayados? Que paguen la cláusula de rescisión, cercana a los 17 millones de dólares, o bien que ofrezcan un monto inferior con algún futbolista que le interese como parte de pago.

Con este escenario, sumado a las ganas de Meza de regresar a la Argentina para volver a ser dirigido por Gustavo Alfaro, quien lo tuvo en Gimnasia, no es descabellado pensar en un final feliz.

En una entrevistas brindada a TyC Sports hace algunos días, el propio futbolista reconoció que “esperaba jugar más” en Monterrey.

Incluso, habló sobre una posible transferencia a Boca: “Desde que salió el rumor, me llegan mensajes al teléfono y las redes sociales para que no vaya ahí. Mensajes con negatividad. Son situaciones inentendibles, me pregunto por qué tiene que pasar eso”.

Esos mensajes en redes sociales hacen alusión a la voluntad de algunos simpatizantes de Independiente, que no verían con buenos ojos el desembarco de Meza a otro grande.

Los jugadores de Boca regresarán a los entrenamientos el próximo lunes 17 de junio en el predio de Cardales donde realizarán la pretemporada de cara al segundo semestre del año.