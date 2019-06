Ataja Armani y juegan Acuña y Matías Suárez frente a Nicaragua

Leonel Scaloni confirmó el equipo titular para enfrentar este viernes a las 21:00 a Nicaragua, con Franco Armani como arquero, Marcos Acuña en lugar de Nicolás Tagliafico y Matías Suárez como reemplazo de Ángel Di María.

Scaloni aclaró que aquellos jugadores que ganaron la pulseada y que este viernes serán titulares no se ganaron aún el puesto de cara a la Copa América de Brasil.

De esa manera, La Selección formará con: Armani; Renzo Saravia, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Acuña; Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes; Lionel Messi, Sergio Agüero y Suárez.

En conferencia de prensa junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al gobernador de San Juan reelecto, Sergio Uñac, y otros funcionarios de esa provincia, Scaloni dio detalles de cuando tuvo que dejar afuera de la lista al mediocampista de River Exequiel Palacios, tras un desgarro.

"Lo de Palacios fue difícil porque para mí es un jugador muy importante en nuestra manera de entender el fútbol. Cuando supimos lo de la lesión fue difícil aceptarla, asimilarla. Había que tomar decisiones y viendo los entrenamientos que habíamos hecho y los que quedaban nombramos a Guido Pizarro como sustituto, pese a que no estaba en la lista, pero sí en mi cabeza siempre estaba", precisó el DT Albiceleste.

"Mañana ataja Armani, pero a lo largo del partido no está dicho que pueda entrar un compañero. No puedo garantizar que el arquero de la Copa América sea Armani. Lo mismo con el caso de Acuña y Tagliafico. La decisión es ver cómo algunos jugadores se asocian con otros y ver cómo se sienten dentro de la cancha. Nada es decisivo", explicó.

Scaloni sostuvo que Nicaragua es un rival "difícil" al que tienen "estudiado" y consideró que es "un partido importante para ver cómo responden aquellos jugadores a los que se les da una oportunidad".

Esta es la primera convocatoria de Agüero bajo el ciclo de Scaloni, al tiempo que dispuso que el delantero de River Suárez vaya por Di María. "Suárez es un jugador que me gusta, tiene algo diferente. Nosotros sabemos que arriba tenemos dinamita pura. Jugadores de mucho gol. Por eso, si nosotros somos sólidos tendremos muchas posibilidades", señaló.