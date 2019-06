Jaguares y otro juego para la historia en el Súper Rugby

La decisión y la determinación para ir a buscar el partido le permitieron ayer a Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, superar sin atenuantes a Sharks de Sudáfrica por 34 a 7 terminar como líder de la Conferencia Sudáfrica, cuando resta una fecha para terminar la fase regular.

El equipo argentino quedó primero en su grupo y se aseguró definir los cuartos de final y eventualmente las semifinales de local. El triunfo de Jaguares tuvo en Emiliano Boffelli uno de sus puntos más alto, ya que marcó dos tries, mientras que lo mismo hizo Sebastián Cancellere y Santiago Carreras, para sumar punto bonus.

El cierre de la fase regular será el viernes próximo, también en Vélez, siendo local de Sunwolves de Japón, desde las 19.40.

Desde el inicio Jaguares marcó la cancha y dio a entender que quería ser el que marque el ritmo del partido, porque a los 2 minutos Cancellere escapó por la derecha y en una larga corrida marcó el primer try del partido.

Sharks propuso un juego muy cortado, con un pack de fowards de mucho choque y la velocidad de los wines Makazole Mapimpi y Sibusiso Nkosi, aunque el equipo argentino se mostró sólido en defensa. Sobre los 15, Boffelli apoyó casi abajo de los palos luego de romper línea y esquivar tres tackles.

El primer tiempo se hizo sucio, por la propuesta del equipo sudafricano, y en parte por la imprecisión que mostró Jaguares, no solo en los pies de Díaz Bonilla -además Boffelli estrelló un penal en los postes- y una falta de ideas para romper el juego rival.

Para la parte final el equipo de Gonzalo Quesada mostró su mejor versión, robando un montón de pelotas a través del trabajo de Creevy, la muy buena combinación de manos y los fowards acompañando y tackleando todo lo que pasara cerca con camiseta rival.

Otra vez Boffelli expuso su gran repertorio y capturó una alta y larga patada de Díaz Bonilla para marcar el segundo try de su cosecha personal.

Jaguares estaba sólido en ese pasaje del encuentro, casi no cometió errores, supo mantener a Sharks lejos de su ingoal, mostró combinaciones muy interesante y a los 19 Cancellere concluyó una gran jugada entre Díaz Bonilla y Boffelli para un parcial tremendo de 29 a 0.

El desgaste se sintió en los minutos finales y ahí fue cuando Jaguares pareció ceder terreno, en parte por la insistencia de Sharks, y en una muy buena ofensiva de los sudafricanos, doblegaron el ingoal argentino a través de Andre Esterhuizen.

Sin embargo Jaguares no cesó en su objetivo, logró punto bonus con el try final de Santiago Carreras y redondeó un resultado increíble, que ratifica su gran presente y presagia un futuro histórico.

Conferencia Sudáfrica

Equipo J G E P Pts.

Jaguares 15 10 0 5 46

Bulls 15 7 2 6 36

Lions 15 8 0 7 35

Stormers 15 7 1 7 34

Sharks 15 6 1 8 33

Conferencia Australia

Equipo J G E P Pts.

Brumbies 15 9 0 6 43

Rebels 15 7 0 8 34

Waratahs 15 6 0 9 30

Reds 15 6 0 9 28

Sunwolves 15 2 0 13 12

Conferencia Nueva Zelanda

Equipo J G E P Pts.

Crusaders 16 11 3 2 58

Hurricanes 15 11 1 3 49

Chiefs 15 6 2 7 31

Highlanders 15 5 3 7 31

Blues 15 5 1 9 29