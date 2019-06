Nicolás Dujovne y Guido Sandleris se reunieron con Christine Lagarde en Japón

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunieron hoy en Japón con la titular del FMI, Christine Lagarde, que respaldó la política del Gobierno y aseguró que hubo “importantes progresos” durante el último tiempo en materia económica.

“Los esfuerzos continuos de las autoridades en cuanto a las políticas implementadas consiguieron importantes progresos en materia fiscal y de cuenta corriente. Las autoridades argentinas y nuestro equipo continúan trabajando en la cuarta revisión del Acuerdo Stand-By”, indicó Lagarde, en un comunicado.

La directora de la entidad monetaria aseguró que durante el encuentro intercambiaron “opiniones sobre el desarrollo reciente de la economía mundial y las perspectivas de la Argentina”.

It was a pleasure to meet Minister @NicoDujovne and Central Bank Governor @gsandleris in Fukuoka today. The Argentine authorities’ continued policy efforts have led to important progress, including on the fiscal and current accounts. #G20 https://t.co/eMvq4alfOw pic.twitter.com/63r3HxQF0p