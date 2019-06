La movilización se hace en apoyo a un médico que no practicó la interrupción del embarazo a una joven víctima de violación. Hubo manifestaciones similares ayer en distintas ciudades.

Las organizaciones Frente Salta, Movimiento de Acción Social y Activismo Pro Vida marchan contra la legalización del aborto, lo hacen desde la Legislatura hasta el Hospital Público Materno Infantil. La movilización se realiza en apoyo Leandro Rodríguez Lastra, médico que fue recientemente condenado a dos años de prisión en suspenso en Neuquén por no haber practicado un aborto a una joven de 19 años que había sido violada y que estará presente en la marcha. Ayer hubo manifestaciones similares en distintas ciudades del país para avalar el accionar del ginecólogo.

Rodríguez Lastra dijo en los últimos días que fue condenado por no completar el aborto de una joven que llegó al hospital de Cipolletti con un embarazo de cinco meses y tras ingerir una droga para abortar. Sostuvo que desconocía que la paciente había sido víctima de abuso y que se enteró después.

Las versiones que dieron otros profesionales de la salud, de acuerdo a lo que se difundió en medios nacionales en los últimos días, apuntan a que la joven había manifestado en la institución su voluntad de no continuar con la gestación meses antes y que se conocía que era víctima de violación, por lo que la interrupción del embarazo hubiera sido no punible, pero que no le permitieron abortar.

"Considero que, como médico, tomé una decisión aplicando los protocolos profesionales. Además, cuando ejercí mi trabajo no tenía ni datos previos ni de injerencia ideológica", expresó hace días a El Tri

buno el ginecólogo que participará de la marcha por las calles de Salta hoy.

"Voy a exponer mi caso para dar testimonio de lo que ocurre en el país, de cara a esta embestida "abortista'", aseguró Rodríguez Lastra. Organizaciones que se oponen a la legalización del aborto vienen realizando manifestaciones similares en distintas provincias.