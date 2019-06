Ya en Brasil, Argentina quiere cortar la racha de 26 años sin títulos

La Selección argentina de fútbol viajó ayer hacia la ciudad de Salvador, en el norte de Brasil, donde el próximo sábado debutará en la Copa América 2019 frente a su par de Colombia por el Grupo B, con la ilusión renovada de poder cortar una sequía de títulos de 26 años a nivel mayor.

Acompañados por varias decenas de hinchas que desafiaron el gélido atardecer en la puerta del predio de la AFA en Ezeiza, el conjunto albiceleste vuelve a encarar una competencia oficial tras los cimbronazos de los últimos meses, con cambio de director técnico incluido luego del Mundial de Rusia 2018.

Los futbolistas del elenco nacional tuvieron libre la jornada del sábado luego del amistoso ante Nicaragua (victoria 5 a 1 en San Juan), tras lo cual regresaron al predio de la AFA en Ezeiza y por la tarde emprendieron el viaje hacia la mencionada ciudad brasileña, donde se hospedará a la espera del debut ante Colombia el próximo sábado.

“Trabajos de campo y gimnasio” se limitó a informar la cuenta oficial de la Selección argentina en Twitter para detallar lo realizado por los futbolistas en la jornada de ayer.

Todos los jugadores y responsables de la delegación se vistieron de igual forma, con camisa blanca, chaleco y traje a tono.

Ahora llegará el turno de afinar la preparación del equipo en Salvador, sede del primer encuentro frente a una renovada Colombia, tras la salida del adiestrador argentino José Néstor Pekerman.

El entrenador Lionel Scaloni ya tendría definido el once inicial en su cabeza, de no mediar incovenientes físicos en las prácticas previas.

El encuentro ante la Selección colombiana se llevará a cabo el próximo sábado 15 de junio, desde las 18.30, en el Arena “Fonte Nova” y la incógnita pasa por saber si Matías Suárez seguirá en el once inicial o si jugará Ángel Di María en su lugar.

Tomando como referencia el equipo que disputó el amistoso frente a Nicaragua en San Juan el pasado viernes y que culminó con una victoria de 5 a 1, los defensores Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico ingresarían por Juan Foyth y Marcos Acuña.

Entonces Argentina comenzaría jugando ante Colombia con: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes; Lionel Messi, Sergio Agüero y Matías Suárez o Ángel Di María.

El segundo encuentro que disputará el conjunto nacional será ante su par de Paraguay el miércoles 18 de junio, mientras que el domingo 23 se enfrentará a Qatar, selección invitada a este torneo.

Selección, en “modo Copa América”

Con el viaje a Brasil la Selección argentina entra en clima de Copa América. La delegación se alojará en el Novotel Salvador Hangar Aeroporto Hotel de Salvador de Bahía hasta el debut del sábado 15 frente a Colombia, y luego, a diferencia de lo que solía hacer en anteriores torneos, se trasladará a las distintas sedes con todo el equipaje a cuestas.

Cada travesía de Argentina conlleva el traslado de al menos 4.500 kilos de utilería (indumentaria, material para entrenamientos, equipamiento médico, etc). Para este tipo de torneos los utileros cargan 60 baúles, con 700 camisetas de la Selección, 600 shorts, 200 pares de medias, 100 botines, 200 buzos, 200 pantalones, 100 camperas y 100 pelotas.

El hecho de estar en constante movimiento y la cercanía, que garantiza la provisión de alimentos y bebidas, alivianó el equipaje de la Selección respecto a lo que llevó para el Mundial de Rusia 2018.

En Bahía (y luego en Belo Horizonte y Porto Alegre), los chefs cuentan con las herramientas para armar los menúes. Lo mismo sucede con las bebidas isotónicas para las prácticas.

En la primera escala, Salvador de Bahía, Argentina eligió un hotel cuatro estrellas. Se trata del Novotel Salvador Hangar Aeroporto, que se encuentra cerca del aeropuerto y lejos del centro de la ciudad y de potenciales aglomeraciones de fanáticos o molestias. A su vez, se halla a 10 kilómetros del centro de entrenamiento de Vitoria, donde la Selección terminará la puesta a punto para el duelo frente a Colombia.

En conclusión, Lionel Scaloni cambió lujo por comodidad, aunque el hotel cuenta con todo lo que la Selección argentina necesita para su estadía hasta que se traslade a Belo Horizonte.

Se trata de una edificación de nueve pisos y 190 habitaciones, con playa privada. Cuenta con piscina, gimnasio y salones para las charlas técnicas.

Guía útil para los que viajen a la Copa América

La Cancillería argentina dio a conocer ayer una serie de recomendaciones para los argentinos que viajen a Brasil para presenciar la Copa América 2019, en materia de documentación, seguridad y salud, con el fin de evitar inconvenientes en el vecino país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destacó en primer lugar que es importante procurar el cuidado de la documentación y tener una copia física o virtual en algún lugar seguro.

El ingreso o egreso del Brasil no registrado en Migraciones puede ocasionar multas, demoras e inconvenientes en un futuro ingreso a ese país.

En el caso de que viajen menores sin ambos padres o solamente con uno de ellos, se debe tramitar el permiso de viaje antes de salir del país.

Frente a la eventualidad de robo o pérdida de documentación, se deberá hacer la denuncia ante la autoridad policial local y contactarse con el consulado argentino, y se sugiere llevar dirección y teléfonos de los consulados argentinos en Brasil.

En materia de salud, la cancillería sugirió a los que viajen que lo hagan con seguro médico de amplia cobertura.

Sobre la seguridad, se insistió en cuidar las pertenencias personales; respetar las consignas de seguridad y que se adquieran las entradas oficiales y evitar la reventa.