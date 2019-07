Gracias a las redes sociales recuperaron lo robado

La tendencia de compartir videos sobre hechos delictivos, tras la indignación que generan, desemboca en que, la mayoría de las veces, los casos se resuelven gracias al "fenómeno viral".

El último caso de este ejemplo fue hace unos pocos días, en un hecho delictivo que quedó registrado en las cámaras de un miniservice cuando unos ladrones entraron a robar en el barrio Gemes.

Los dueños, David Molina Cruz y su esposa Belén López, indignados al ver no tan solo el robo sino los daños que sufrieron, difundieron el video de sus cámaras de seguridad, que fue rápidamente compartido y se viralizó en la comunidad.

Gracias a eso, la Policía pudo actuar con mayor rapidez y eficacia, recuperando todo lo robado a los dueños, seguido del arresto de los ladrones.

David Molina Cruz relató a El Tribuno: "Debido a que las cámaras del 911 no tenían las imágenes, subimos el video a YouTube y a Facebook, cuando lo compartimos en nuestras cuentas personales, inmediatamente se empezó a viralizar y a compartir".

"Al hacerlo viral y hacerse público, la Policía pudo actuar. Yo les di el video registrado por las cuatro cámaras con sensor de movimiento que tengo en el negocio. Allí se pudo ver con claridad los rostros de las personas que ingresaron", dijo.

Las cámaras también jugaron un papel clave para dar con los ladrones, pero la clave fueron las redes . "Cuando se hicieron virales los videos, un pariente de uno de los ladrones lo reconoció, dio su nombre y por pudieron confirmar lo que era tan solo una sospecha", dijo Molina Cruz.

Además, a través de las redes se brindaron datos al dueño, cuando descubrieron que los artículos robados eran los que se habían visto en la casa de los ladrones, cuando intentaron además vender una notebook casi quince veces menos del costo actual de la misma.

"Recuperé mi computadora gracias al dato del pariente, el cual inmediatamente comuniqué a la Policía. Entonces ellos fueron al lugar y efectivamente allí estaban mis cosas", dijo.

Entre los objetos sustraídos, el joven indicó: "Había mercadería en general, vinos, cervezas, gaseosas, golosinas, gran cantidad de chocolates, mayonesas, fósforos, velas, talcos, artículos de limpieza, bijuterie y cinco cuchillos, que es lo único que no recuperé".

"Tengo que agradecer que en el momento que se dio a conocer el robo, comenzó la investigación. Entonces los policías iniciaron el recorrido por la zona y detrás del baldío del club Progreso encontraron gran parte de la mercadería que la dejaron tirada ahí", señaló.

"Ya se venían dando varios hechos acá en el barrio, pero esta vez me tocó vivirlo en carne propia. Creo que si nosotros no lo hacíamos público y con las pruebas, claramente esto no es una sensación como se decía un tiempo atrás, ya que lo viví", dijo indignado.

Orden de allanamiento

Por otro lado, el comisario Marcelo Leiva confirmó a este medio: "El viernes obtuvimos la orden de allanamiento sobre algunos sospechosos a raíz de la investigación. Actualmente, hay cuatro personas demoradas en la comisaría".