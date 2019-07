Rescatan a una salteña de las garras de una red de trata

Una joven salteña huyó el domingo último de las garras de una supuesta "red de trata de personas" en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La víctima, de 25 años, contó a un médico que vivió encerrada en una casa del barrio Las Flores, donde sus captores la obligaban a mantener relaciones sexuales con distintos hombres, pero hasta ayer no había presentado ninguna denuncia formal.

El caso salió a la luz el domingo a la noche cuando la joven, de nombre Rocío, logró escapar del cautiverio y, en su huida rodó por la ladera de un cerro en el barrio San Martín, cayó a un costado de la calle Las Violetas y sufrió lesiones en los brazos y las piernas. La chica fue auxiliada por los vecinos, quienes llamaron a la Policía. Cuando los efectivos arribaron al lugar advirtieron las lesiones que presentaba y solicitaron la presencia de una ambulancia para que la atendieran.

Según el diario El Patagónico, la mujer estaba en aparente estado de ebriedad y habría escapado de su cautiverio para encontrarse con un joven al que habría conocido tres semanas antes durante las escasas salidas que le permitían sus captores. La chica pidió que la llevaran al hospital y debido a las heridas que presentaba y a su desesperado pedido la trasladaron al hospital regional.

Según el mencionado periódico, en el trayecto al nosocomio, la joven le relató a uno de los médicos que era de Salta y que la habían llevado "engañada", hace dos meses, atraída por una promesa de trabajo. Sin embargo, al llegar la ciudad del sur del país la encerraron en una vivienda del barrio Las Flores, donde una mujer la obligaba a prostituirse en citas a las que siempre iba acompañada por algún guardia.

Al llegar al hospital, un médico de apellido Castiñeira que acompañó a la víctima en la ambulancia informó a sus superiores que la paciente repetía una y otra vez que la habían traído "engañada" a Comodoro, y que la obligaban a acostarse con hombres. Por esta situación se dio intervención a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que en la provincia de Chubut se encarga de los casos de trata de personas. Cuando los oficiales expertos en el tema se dirigieron al hospital regional, el médico Néstor Yapura les reiteró lo que la joven le manifestó a su colega Castiñeira.

Sin embargo, ante los uniformados la joven optó por el silencio, informó El Patagónico. Luego de varias insistencias, finalmente dio a conocer su identidad, la edad y confirmó que la tenían encerrada en una casa donde una señora le daba la comida y que la llevaban a citas con hombres, donde la esperaban y la conducían de nuevo a la casa-prisión.

Contó que cuando salía a ver a su novio, un auto blanco la seguía de cerca y fue así que el domingo, alrededor de las 22, tomó la decisión de huir. Dijo que corrió bastante para encontrarse con su novio al borde del cerro del barrio San Martín y que en esas circunstancias vio al auto blanco ocupado por tres hombres y una mujer. Indicó que en el afán de evitar que le dieran alcance perdió el equilibrio y rodó por el cerro. Una versión dio cuenta que la joven habría ingerido bebida alcohólica para tomar coraje, ya que precisaba escapar a como dé lugar.

Bajo protección

Los médicos que la asistieron determinaron que la muchacha no presentaba lesiones de gravedad. "Tenía raspones y algunos hematomas", señaló una fuente hospitalaria. Por ese motivo, horas más tarde fue dada de alta y quedó bajo protección de la unidad encargada en estos casos. Las actuaciones judiciales fueron giradas a la jueza federal Eva Parcio, quien ordenó que se aguarde a que la chica recobre su lucidez y que permanezca alojada en la Comisaría de la Mujer por razones de seguridad.

Fuentes vinculadas con investigación señalaron que hasta las últimas horas de ayer no se habían producido detenciones. Sin embargo trascendió que la Policía ya habría ubicada la vivienda del barrio Las Flores de Comodoro Rivadavia, donde según la chica la mantuvieron cautiva desde que llegó a esta ciudad hace dos meses. Por el secreto con que se manejan las actuaciones, se desconoce si los investigadores encontraron a sus moradores. Lo que si se supo es que el supuesto novio de la joven salteña ya fue identificado y que hoy será citado a declarar por la jueza Parcio.

Erika Sánchez, periodista del Portal ADNSUR de Comodoro Rivadavia, dijo a El Tribuno que "por lo que sabemos la chica no quiso realizar ninguna denuncia". Afirmó que lo que se trata de determinar ahora es si las cosas son como comentó al médico Castiñeira. "Quizás no quiere hablar porque tiene miedo o está atemorizada, ya que esto suele suceder con las personas que son víctimas de trata", expresó Sánchez. La periodista sostuvo que "por el momento las cosas no están del todo claras y seguramente todo empezará a develarse cuando la chica declare ante la jueza".

Hasta ayer la Policía de Salta no había recibido ninguna información del caso. "Lo que sabemos es lo que están informado los medios", dijo el jefe de la División Lucha contra la Trata de Persona y Asistencia a Víctima, comisario Oscar Chocobar.