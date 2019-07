"Parchís, el documental": la historia verdadera y oculta de la banda infantil

Par-chís chís chís, Par-chís chís chís… En todos los cumpleaños de quienes nacieron en la década del setenta sonaban las canciones de Parchís. En las calesitas, en los livings de la casas, las fiestas de los colegios o en algún acto escolar. Discos de vinilo y casetes con la música de esta banda infantil con ropas coloridas que simbolizaban al juego del Ludo, se veían por todas las disquerías del momento. Eran un éxito indiscutido en toda América Latina.

Yolanda, Tino, Gemma, Frank y David eran Los Parchís. Y en este documental nos cuentan, ya de adultos, cómo vivieron sus años como miembros de la banda infantil más popular de España.

El éxito en Argentina fue descomunal. Películas, shows y entrevistas en todos los medios gráficos y televisivos. Una híper exposición impensada para la época y para estos chicos que tenían entre 8 y 12 años en su inicio.

Parchís, el documental, que está disponible en Netflix, recorre el surgimiento de la banda desde sus inicios en 1979 hasta su disolución. En el camino de la explosión de Los Parchís, surgieron muchos inconvenientes que los miembros del grupo decide contar en este documental.

Tenían y llevaban la vida de un artista adulto: iban a los mejores hoteles, recibían los mejores tratos, comían lo que querían y conocían lugares lejanos e impensados para niños de su edad. Pero no todo fue color de rosas en la vida de estos niños.

"Estábamos solos, nadie nos controlaba", reflexionó Gemma. Es que los padres de cada uno de ellos no los acompañaban en las giras. Se perdían los días, meses e incluso años de clases. Pero lo que estaban viviendo era fuera de lo común. Con lo bueno y con lo malo. Cada uno de ellos fue experimentando y viviendo su niñez y adolescencia con otras reglas y otros límites (muchas veces difusos).

"Mi primer beso se lo dí a Tino", afirmó Yolanda, quien se convirtió en actriz de telenovelas mexicanas. Es que no tenían contacto con otros chicos más que entre ellos. Eran noviecitos, amigos, confidentes. Pero el público los amaba y pedía más y más.

El documental recrea con imágenes reales todos los escenarios que fueron recorriendo en Latinoamérica, más específicamente en México y Argentina que los recibieron con los brazos abiertos.

No había habitación que no tuviera un póster con la imagen de la banda.

La carrera que inició Tino-el líder y más popular de la banda y que enamoraba a todos-de manera solista provocó un quiebre en Los Parchís que no pudieron sortear y el fin se acercó de a poco hasta la disolución total.

Parchís, el documental está pensado para los seguidores de este grupo y nos invita a reflexionar sobre las estrellas jóvenes. ¿Quiénes los cuidan? ¿Cómo continuarán con su vida luego del éxito que muchas veces es voraz? ¿Cómo otorgarles una vida como la de cualquier otro niño de su edad?

En el caso de Los Parchís, todos estos temas no fueron resueltos con tanta atención y cada miembro intentó reinventarse como pudo. Y aunque ellos ya de adultos reflexionan sobre estos inconvenientes también recuerdan que fueron los mejores años de sus vidas llenos de experiencias inolvidables.

