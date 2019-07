Kevin Benavides sufrió la etapa maratón en Mongolia

Las etapas maratón suelen ser un dolor de cabeza para los principales pilotos de rally, porque no pueden disponer de sus mecánicos y durante la madrugada de este miércoles quien sufrió esta situación fue el salteño Kevin Benavides en Mongolia, durante el cuarto tramo del Silk Way Rally, la segunda fecha del Mundial. Es que perdió un soporte y debió competir 430 kilómetros de especial sin el freno delantero de su moto.

Por ese motivo el piloto de Honda perdió la punta tras quedarse con las etapas 1 y 3, pero sigue en pie y será clave cumplir esta madrugada la etapa 5 para llegar a Mandalgovi, lugar donde estarán esperando los mecánicos del equipo japonés.

Su hermano Luciano vivió una jornada totalmente opuesta a la de Kevin, porque el piloto de 24 años que compite para KTM llegó en el segundo lugar por detrás del nuevo puntero Sam Sunderland, y ahora está a solo 5 minutos y 11 segundos del británico, en la general.

“Me fue de 10, estoy muy contento, anduve muy bien y cada día me siento mejor. Fue una etapa muy rápida, una velocidad promedio de 120 kilómetros, pero estamos bien y a full para seguir estos días”, dijo.



Pese a su alegría personal, también se refirió a las complicaciones de su hermano. “Es una lástima lo que pasó con la moto de Kevin, pero lo bueno es que no perdió tanto tiempo y sigue en carrera”.

Kevin, en tanto, también expresó sus sensaciones y explicó su inconveniente: “En el kilómetro 40 perdí un tornillo en el soporte del freno y tuve que completar 430 kilómetros de especial sin un freno delantero”.

Luego, añadió: “Era bastante peligroso y complicado tratar de completar el escenario con una velocidad limitada, pero sin pasar por encima, porque una caída hubiera sido mucho más grave. Perdí mucho tiempo y ahora tendré que trabajar un poco en la moto, intentando configurar el freno y comenzar de nuevo mañana para intentar terminar la etapa de maratón lo mejor que pueda”.

Ayer el mayor de los hermanos llegó 18 minutos y 32 segundos detrás de Sunderland, para ubicarse en el decimosegundo puesto de la etapa. En la general, en cambio, está cuarto a 15 minutos y 38 segundos.

La etapa 5 entre la capital de Mongolia, Ulán Bator, y Mandalgovi tendrá 27,59 kilómetros de enlace y 337 km de especial. Luego quedarán cinco etapas más para cumplir con la segunda fecha del Mundial.

Cabe destacar que el sexto tramo solo será de enlace entre Dalanzadgad, el sur de Mongolia y Bayinbaolige (China), con 550,66 km de recorrido.