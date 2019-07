Coqueo: afirman que el roedor que transmite la Fiebre Hemorrágica Boliviana "no habita en Salta"

El virus que ocasiona la fiebre hemorrágica es sensible a la luz solar y no sobrevive a temperatura ambiente. Además, no se ha probado que ingrese al organismo humano por vía oral. Por ello, las autoridades de Salud ratifican que no hay riesgo de contraer la enfermedad por el coqueo.