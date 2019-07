Amplían el Hospital del Carmen de Metán

Se construirá la 2ª etapa de ampliación del Hospital del Carmen, ubicado en la localidad de San José de Metán. La apertura de sobres contractuales se efectuará el 31 de julio.

La obra abarcará una superficie aproximada de 628 metros cuadrados, donde se ubicarán los sectores esterilización central, lavandería, sala de máquinas, central de gases médicos y morgue con sala de autopsias, office y jefatura de servicio.

Según lo informado desde Obras Públicas de la Provincia, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 450 días corridos y cuentan con un presupuesto oficial superior a $36,7 millones.

Un informe de auditoría de mediados de enero de este año advertía sobre serias deficiencias edilicias en el nosocomio, aunque entre ellas no figuran las obras que se confirmaron en esta nueva etapa.

El informe destacaba que el hospital de Nivel II de Complejidad no cumplía con los requisitos para esta categoría. No cuenta con el Servicio de Terapia Intensiva posquirúrgico, ni tampoco de Diagnóstico por Imágenes, por lo cual no puede hacer prestaciones de mamografía ni tomografía. Tampoco cuenta con sala de espera.

Posteriormente en mayo, una masiva protesta de vecinos se movilizó para exigir terapia intensiva y especialistas. Con carteles y pancartas, vecinos de distintos barrios e integrantes de la comisión denominada "Luchemos por la Salud de Metán" realizaron una manifestación para reclamar distintas mejoras en el hospital. Se concentraron frente al nosocomio, en la Villa San José. El Hospital Del Carmen fue construido en 1940.