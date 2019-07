Gustavo Klix: “Una reacción desmedida”

“De sus dichos pocos felices y el prejuzgamiento con que se dirige a este organismo”, son los términos que se utilizó desde el Consejo Federal en el escrito que se hizo llegar a la Liga Salteña, en respuesta a la solicitud que envió Juventud Antoniana para cubrir la vacante en el torneo Federal A, edición 2019-2020, que dejó San Jorge de Tucumán que fue sancionado con el descenso categoría por la sentada de sus jugadores en la segunda final del ascenso contra Alvarado en Mar del Plata a la B Nacional.

Sobre el tenor de la contestación, el presidente santo, Gustavo Klix, declaró: “Nosotros cuando hicimos el pedido se basaba en el tema que no era una invitación, ni mucho menos, lo que solicitábamos era la interpretación de lo que nosotros con la parte legales del club hacíamos del reglamento del Consejo Federal con respecto a los descensos que eran y después, con lo que sucedió con San Jorge, quedaba una vacantes y esa vacante tenía que ser cubierta por el últimos descendido que era Juventud Antoniana”.

Luego prosiguió: “Lo único que se pidió en la nota, se hizo mención a los artículos que maneja el Consejo Federal. Ellos estaban en todo su derecho de darle o no curso. Yo lo que pretendía es que la respuesta sea, fundamentalmente, si aceptaban o no el pedido de Juventud y de ser negativo que expliquen las causas. Ellos, lejos de manifestar la posición o de explicar, de fundamentar, por qué no tendría cabida el reclamo de Juventud, desviaron toda la atención tratándonos a mi persona o la institución como que se cometió una falta de respeto”.

Con un tono molesto, Klix se refirió a que “no tienen porque tener esa reacción desmedida. Considerar como algo agraviante. Ellos, si considero una falta de respeto hacia la institución, que nos respondan, porque dan a entender en un momento de la nota que, de seguir así, ellos lo pasarían al Tribunal de Disciplina; considero que eso es un extorsión o un doble mensaje. Quiero pedir que ratifiquen o rectifiquen en qué los agravió Juventud”.