Hoy finaliza el torneo “Día de la Bandera” del Sporting club

Con un récord de casi 200 inscriptos en todas las categorías finaliza hoy el tradicional torneo de la Bandera en las instalaciones del Sporting. Fiscalizado por el profesor Marcos Treglia y con la colaboración de Juan Cesca en el armado de cuadros, el campeonato comenzó precisamente el 20 de junio y termina hoy mismo con espectaculares partidos desde las 10.

PRIMERA VARONES – SINGLES – CUARTOS DE FINAL

MATEO MATULOVICH a GERMAN CPRREA (6/1 – 7/6), MARIANO JALIF a FRANCO PEDICONE (wo), MARCO TREGLIA a FACUNDO HINOJOSA ( 6/3 – 6/4), IAN REYNOSO a BENJAMIN RUIZ (6/4 – 5/7 – 6/3)

SEMIFINALES : DOMINGO 10Hs.

MARCOS TREGLIA vs. IAN REYNOSO

MARIANO JALIF vs MARCO MATULOVICH

FINAL: DOMINGO 16Hs.

PRIMERA DAMAS - SINGLES

SEMIFINAL: DOMINGO 10 Hs.

LARA TORRES vs. MILAGROS GUERRERO

DANIELA POULAKIDAS vs. AYELEN CAPROTTA

FINAL: DOMINGO 16Hs.

SEGUNDA VARONES – SINGLES

SEMIFINALES:

GERMAN CORREA a ANDRES GARIJO (6/1 – 4/6 – 6/2)

JAIME RANGEL a DANIEL BENITO (6/4 – 6/0)

FINAL: DOMINGO 14:30 Hs.

GERMAN CORREA vs. JAIME RANGEL

SEGUNDA MUJERES - SINGLES

FINAL

SOFIA DIAZ a ISOLINA DURAND (6/2 – 6/4)

CAMPEONA: SOFIA DIAZ

TERCERA VARONES – SINGLES

SEMIFINALES:

JUAN IGNACIO GALLO a JUAN JOSE BRUNELLI (7/6 – 6/4)

CARLOS MARIA VERGARA a SEBASTIAN GUZMAN (6/1 – 6/4)

FINAL: DOMINGO 14: 30 Hs.

JUAN IGNACIO GALLO vs. CARLOS MARIA VERGARA

TERCERA MUJERES – SINGLE

SEMIFINALES:

ROMINA MESON a ELIZABETH KIRIACO (6/4 – 6/2)

MARIANA PAZ a CAROLINA TEJERINA (6/1 – 6/0)

FINAL: DOMINGO 16:00 Hs.

ROMINA MESON vs. MARIANA PAZ

CUARTA VARONES – SINGLE

SEMIFINALES: EDGARDO CARRIZO A JUAN MARTIN CABRERA (6/4 – 6/4), LAUTARO RAMASCO A GASTON AGUIRRE (6/2 – 6/0). FINAL 10 HS DOMINGO EDGARDO CARRIZO VS LAUTARO RAMASCO

QUINTA VARONES – SINGLE

SEMIFINALES: MARIO MARTINEZ A ESTEBAN HERNANDEZ (6/1 – 3/6 – 6/2) Y MARTIN CONTRERAS A RODRIGO ROBERTS (1/6 – 6/4 – 6/4). FINAL 14.30 MARIO MARTINEZ VS MARTIN CONTRERAS.



Gentileza: Sporting Club