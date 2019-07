El mejor locro fue el de doña Marta Cárdenas, de Chicoana

Éxito total. A lo tradicional y encantador del locro se le sumó un día soleado y con gran cantidad de visitantes que llegaron hasta la Estación Zuviría en El Carril.

El Festival del Locro, más allá de un evento culinario, se va consolidando como una opción imperdible en el calendario de las vacaciones de invierno y así quedó demostrado ayer con la gran convocatoria que tuvo el concurso en su sexta edición.

Fotos: Javier Corbalán

La vieja estación ferroviaria, convertida en un centro cultural a un costado de la ruta 68, fue, una vez más, el lugar convocante donde cientos de vecinos y turistas se dieron cita para disfrutar de uno de los emblemas gastronómicos de esta tierra. Pero no solo fue el locro sino que la oferta llegó para todos los paladares con asado, empanadas, humitas, tamales y otras delicias, acompañadas por postres regionales.

El evento convoca año tras año a grandes y pequeños cocineros de toda la región y fue declarado de interés provincial por la Dirección de Turismo de Salta.

Expectativas

Organizado por la Municipalidad de El Carril, el concurso de ayer superó todas las expectativas. Participaron 39 cocineros y según los cálculos del municipio, se vendieron unos 6.000 platos, sin contar el asado, las empanadas, las humitas y los tamales. Se estima que, con el recambio de mesas, unas 7.000 personas llegaron a la estación Zuviría, casi el doble de personas que fueron en la edición del año pasado.

"En un momento pensamos que no íbamos a poder entrar al predio, porque había mucha gente. Los autos ya venían haciendo fila por la ruta desde el río Rosario", dijo uno de los visitantes.

Marta Cárdenas, una mujer de Chicoana, que junto a su familia participó del concurso, se llevó el primer premio, que consistió en dinero en efectivo y equipos de cocina. Le siguieron en el segundo, puesto los hermanos Medina, de Campo Quijano, y en tercer lugar, Daniel Prieto, de El Carril.

El intendente Efrain Orosco felicitó a los ganadores, agradeció la presencia de los vecinos y turistas y destacó que el espíritu del concurso es el de ayudar a la economía de las familias de la zona.

"Estoy muy orgulloso y desde El Carril vamos a seguir recibiendo y brindando lo mejor a los turistas durante todo el año", expresó.

Doña Marta

Ya más tranquila, luego de una intensa jornada y contenta por haber ganado el concurso pero también por las ventas que hubo en el predio, doña Marta agradeció al intendente y pidió que este tipo de eventos se hagan más seguido. "Sin dudas es una gran ayuda para la gente", aseguró. Sobre los secretos del locro ganador, doña Marta no hizo concesiones. "Hay que probarlo y cada uno podrá decir si le gusta a no. No hay grandes secretos, solo hay que ponerle empeño y dedicación, como a todas las cosas", aseguró.

.

.